¡Increíble! Perrita deja en shock a su dueño por destruir sus videojuegos de PlayStation 4

28/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en la plataforma de TikTok, donde una perrita dejó en shock a su dueño por una pequeña travesura donde destrozó su PlayStation 4 y demás videojuegos.

Muchas personas buscan dar el mejor trato a sus mascotas y tratan de que no les falte nada, como si se tratara de un integrante más de su familia, pero en ocasiones deben dejarlos solos en casa, sin esperar que realizaran acciones que le quiten sus más valorados objetos.

Perrita destroza sus videojuegos

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Smith Eryk regresa a su casa y se lleva una gran sorpresa al abrir la puerta, como si hubiera pasado un "huracán" dentro. ¿Qué pasó?

En la escena se ve cómo enfoca en su cama, algunos estuches de sus videojuegos favoritos como 'The last of Us', 'FIFA 21' y 'Ghost', así como un par de controles de su Play totalmente destrozados y la culpable de tanto caos estaba delante de él: ¡su perrita!

Pequeñas travesuras

Lejos de mostrar arrepentimiento, la perrita, de color negro, mueve su cola como tratando de mantener calmado a su dueño por su travesura que le costó sus "juguetes preferidos".

El clip logró llamar la atención de todos y lograr obtener alrededor de 1.7 millones de reproducciones, 234 mil reacciones y poco más de 45 mil compartidos, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e indicarle al joven que tenga mucha paciencia, así como aconsejarle que no deje sus cosas a la vista del can.

Por otro lado, algunos usuarios expresaron que ellos se mostrarían molestos por una acción similar a la perrita del video y no dudarían en castigarlas.

Viral en TikTok

"Una vez mi perro hizo lo mismo", "he resuelto el problema, ahora podemos jugar más tiempo juntos, ya no tienes distracciones", "no es un chico malo, solo quiere ser él mismo", "no saben lo cansado que es tener un perro así", "me duele el alma, pero yo lo perdonaría", "(Un consejo) Más paseos, más juguetes y cerrar las puertas jajaja", "no importa, ellos valen mucho, son amor de verdad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una perrita realizó una pequeña travesura destruyendo los controles de su PlayStation 4 y videojuegos favoritos.