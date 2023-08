"Las excusas no existen cuando hay amor": Chofer conmueve al viajar con sus gatitos rescatados

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y conmovedores donde las mascotas son las protagonistas, como el video compartido por la cuenta de @katyrojas42, en la famosa plataforma de TikTok, donde el chofer de un tráiler lleva consigo a tres gatitos que rescató.

Muchas personas no dudan en demostrar el gran cariño que tienen hacia sus animalitos como gatos y perritos, hasta el punto de considerarlos como un integrante más de su familia y comprarle juguetes, así como otros accesorios.

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre no dudó en mostrar a todos sus seguidores que siempre lleva a su trabajo diario como conductor de un vehículo pesado, a tres adorables felinos que rescató de las calles, al verlos en condiciones lamentables y mal alimentados.

La escena muestra cómo uno por uno suben al tráiler y luego se ve que se acomodan tranquilamente en sus respectivas camitas que el chofer hizo en el interior del vehículo.

"He dejado muchas veces mi vida personal por mis animales. Lo malo es que la mayoría de la gente no entiende. (...) Las excusas no existen cuando hay amor por ellos", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones, 216.700 'me gusta' y alrededor de 15 mil reproducciones en la plataforma china.