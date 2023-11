"Mi real y yo en Halloween": Adultos sorprenden al disfrazarse de Indiana Jones y una roca

31/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se han viralizado videos de los mejores disfraces por Halloween. En ese sentido, unos adultos causaron sensación al lucir como Indiana Jones y una roca.

"El mejor disfraz"

El clip viral titulado: "Watch out Indy (cuidado Indy)" le pertenece a la cuenta @thebankers21 y nos muestra la curiosa forma de vestir de dos personas mayores ante la festividad de Halloween.

La recordada película "The Boulder Chase" (1989) [la persecución de rocas] que siguió contribuyendo a la fama del actor estadounidense Harrison Ford como un doctor universitario y aventurero.

Sin embargo, en dicho filme el personaje es perseguido por una gran piedra, luego de sustraer una pieza de oro antigua del interior de una cueva. Este suceso, no pasó desapercibido por dos personas adultas que no dudaron en vestirse de tal manera.

Según las imágenes registradas, un hombre vestido con el popular sombrero, pantalón, camisa de color beige; un morral hacia el costado, una casaca negra y una estatuilla dorada simulando el sketch; corre raudamente en una avenida y, por detrás suyo, viene una mujer cubierta completamente por el disfraz de una enorme roca que también hace lo posible por alcanzarlo.

El usuario sorprendido por el suceso no dudó en grabar este acontecimiento y compartirlo con sus seguidores en la plataforma china.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 10 segundos no tardó en difundirse rápidamente por TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 818.6 mil me encantas, 2 926 comentarios y 46.4 mil guardados.

Los cibernautas no dudaron en opinar de manera graciosa y ocurrente ante lo visto: "Yo era la bola", "la piedra detrás se merece un Óscar a la mejor interpretación, jajaja", "soy la piedra", "mi real y yo en Halloween", "no lo había entendido, está genial ese disfraz", "Dios mío es lo mejor que he visto", "no puedo con esto, muy bueno, la piedra corriendo", "amo lo creativa que es la gente en Halloween", "amo este disfraz", "el mejor, la piedra", "está buenísimo", "de lujo", "que incrível (¡qué increíble!)", "very creative (muy creativo)", "esto está buenísimo", "genial", "en efecto es cine", "¡qué arte y la piedra me descojonó!", "that´s a nice boulder (esa es una bonita roca)", "the little hat (el sombrerito)".

De esta manera, los cibernautas no dejaron de comentar sobre lo que les pareció el disfraz de dos adultos que interpretaban a Indiana Jones y la roca de la famosa película de 1989.