"Ni de muerto lo dejan en paz": Despiden con baile a su ser querido en ataúd, pero termina en el suelo

09/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La partida de un ser querido es una etapa difícil de superar, por lo cual muchas personas buscan la mejor forma de organizar su funeral en compañía de sus amigos y familiares más cercanos, como el caso compartido por la cuenta de @cristianbc15, donde varios cargaban un féretro y en su intento de dar algunos pasos de baile dejaron caerlo al suelo.

En el material audiovisual, de solo 10 segundos de duración, en TikTok, se ve el preciso momento en que un grupo de personas se mostraban tristes por la muerte de uno de sus seres más queridos y en el velorio gritaban su nombre para luego pasar a cargar su ataúd sobre sus hombros para realizar un recorrido por las calles que más visitaba en vida.

Perdieron el control

En un intento de bailar el ritmo que más le gustaba al difunto, los hombres procedieron a realizar algunos pasos de baile, sin imaginar que uno de ellos saltaría y haría que todos pierdan el equilibrio dejando caer el féretro. Todos los demás presentes quedaron conmocionados y trataron de ir "al auxilio" del fallecido.

"Se va a caer, latinos", se lee en los hashtags usados en el clip, que generó miles de interacciones y alrededor de 16 mil 'me gusta', así como 696 mil reproducciones en la famosa plataforma china que es muy utilizada a nivel internacional.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena y señalar que debieron tener más cuidado al momento de tratar de despedirlo "alegremente".

Viral en TikTok

"Creo que no le dolió nada... no dijo nada", "ni de muerto lo dejan en paz", "lo remataron", "se va a caer, se va caerrr ¿qué paso?, se cayó, ¿quién? 'El muerto'", "por poco lo matan", "lo bueno es que no sintió el golpe", "hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé", "por si se levanta", "casi lo reviven a la fuerza", "no se quería ir", "no entiendo por qué los familiares permiten que hagan todas esas cosas", "ojalá no haya sido nada grave", "se quiso pegar su último baile", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook al ver cómo un grupo personas buscaban despedirse bailando de un ser querido, pero dejaron caer su ataúd al suelo.