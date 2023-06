"Se va a ir bien contenta": Mujeres despiden a su tía cargando y bailando con su ataúd

23/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La despedida de un ser querido, por su reciente partida al cielo, es muy triste para muchos y difícil de superar, pero el gesto de un grupo de mujeres en el funeral de su tía causó controversia por bailar con su ataúd.

Fue su último deseo

En el material audiovisual compartido en la plataforma de TikTok, se ve el preciso momento en que varias jóvenes cargan el féretro de su tía y comienzan a bailar con sonrisas en su rostro, al ritmo de la música interpretada por una orquesta en vivo: ¡hasta sacan sus mejores pasos!

Los demás asistentes al funeral las acompañan con las palmas y algunos gritos para tratar de "amenizar" el ambiente, y en indicar que a la difunta le hubiese gustado cada una de las actividades que realizaron en su nombre.

"Despidiéndote tía hermosa, feliz como a ti te gustaba", se lee en la descripción del video de 21 segundos de duración, dejando entrever que su tía era una persona alegre y le gustaba divertirse junto a sus amigos y familiares, en vida. Además, se indica que fue su último deseo ser despedida y recordada con una gran sonrisa.

Según la familia, Ana María (la difunta) era muy feliz y en algún momento les hizo saber que cuando llegara la hora de partir "no quería lágrimas, quería una fiesta".

Reacciones de los seguidores al video

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó alrededor de 9 mil comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el gesto de las mujeres por hacer respetar el último deseo de su ser querido, mientras que otros se mostraron en contra por considerar "una falta de respeto" mostrarse alegres en un día triste como el fallecimiento de su tía.

"Cuando me vaya mis amigas que me despidan bailando Techno", "la neta quisiera una despedida así. Que mi familia no llore ni esté triste, que me recuerde lo amorosa y loquita que soy", "seguro que ella está feliz viendo a sus familiares", "si no me van a despedir así, mejor no me muero, "yo no podría ni siquiera levantar la cabeza de la tristeza, pero bueno cada cual con lo suyo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como el video demostró que las despedidas de un ser querido pueden ser realizadas de forma original como la de la señora Ana María, al pedir a sus sobrinas que realicen su funeral con una gran sonrisa y la recuerden como una persona divertida.