¿Y el pudor? Pareja es captada teniendo relaciones en una playa llena de personas

21/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos como el compartido en X (antes Twitter), donde una pareja fue vista teniendo relaciones sexuales en una playa repleta de personas, turistas, entre ellos menores de edad, por lo cual causaron gran polémica y la indignación de muchos internautas.

El hecho ocurrió en la isla de Cholón, en el Caribe colombiano, un destino natural frecuentado por miles de turistas al año y en donde tanto locales como extranjeros disfrutan de visitar para disfrutar de la naturaleza y de algunos días de ocio. Sin embargo, en un día particular se llevaron una desagradable sorpresa.

Pareja intimando en playa

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varias personas nadan e incluso se ponen protector solar para evitar quemaduras, pero a un lado de ellos se encuentra una pareja que dio rienda suelta a sus bajas pasiones y sin importarle el qué dirán, decidió intimar.

En la escena, los enamorados se besan apasionadamente ante las miradas desconcertadas de los turistas, sin embargo, no fue eso lo que detonó la indignación de los presentes, ya que comenzaron a realizar movimientos bajo el agua que dejó muy poco a la imaginación, dejando entrever que estaban teniendo relaciones.

"Cartagena. Pareja fue captada haciendo 'el delicioso' en pleno Cholón, con niños presentes", se lee en la breve descripción del clip, que fue compartido por la cuenta de @DaleRTyMG, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó la indignación de las personas, en especial de padres de familia, preocupados por saber que existe gente que "no tiene pudor" y mucho menos respeto por los niños.

Molestos por la escena

"Tan caro será rentar un hotel, se ve qué hay niños allí, ¡dang!", "ya no hay respeto, ni discreción, son acciones repudiables", "el que anda caliente no le importa, no respeta", "eeee ave María hombre, eso sí es ser mucho muerto de hambre ¿No tiene para pagar una pieza con un jacuzzi?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook, al ver cómo una pareja fue grabada mientras tenía intimidad en una playa repleta de turistas.