Abogado de Gabriela Serpa envía carta notarial a 'urracos' y exige rectificación: "48 horas o querello"

El abogado Elio Riera, representante legal de la actriz cómica Gabriela Serpa, confirmó este miércoles el envío de una carta notarial a los reporteros conocidos como los 'urracos' de "Magaly TV, la firme", exigiendo una rectificación pública en un plazo de 48 horas.

En declaraciones brindadas a Exitosa, el letrado señaló que las afirmaciones hechas sobre su persona en un reciente podcast constituyen un presunto delito de difamación.

"Han mencionado que mi persona tendría llegadas o contactos. Eso es un delito de difamación. Yo puedo entender que estos señores estén molestos porque la reunión no terminó como ellos querían, pero no pueden lanzar esas acusaciones al día siguiente. Les he enviado una carta notarial, que lo prueben o los querello", afirmó Riera con firmeza.