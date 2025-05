Luciana Fuster quiere llegar al Miss Universo, pero Jessica Newton le pone freno: "A hacer barra de Perú"

21/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster expresó recientemente su deseo de llegar a competir en el certamen de Miss Universo, un sueño que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, Jessica Newton, directora del Miss Perú, le recordó que por el momento no es posible su participación, por lo que deberá conformarse con apoyar desde las gradas durante el evento.

Luciana Fuster quiere llegar al Miss Universo

Luciana Fuster, quien logró alzarse con la corona de Miss Grand Internacional 2023, no descartó una futura participación en Miss Universo. Durante una reciente entrevista en el programa digital 'Todo Good', conducido por Laura Spoya, ex Miss Perú Universo, la modelo e influencer dejó entrever que no ha cerrado del todo esa posibilidad.

"Se supondría que ya no porque una se debería quedar tranquila con la corona. Es una corona internacional y la verdad que es el concurso más grande, más bonito, más fuerte. Pero pasa eso (el pedido de la audiencia)", expresó Luciana Fuster, refiriéndose al entusiasmo del público que le pide dar el salto al certamen universal.

A pesar de no confirmar una decisión firme, Luciana Fuster dejó claro que su título como Miss Grand Internacional es para toda la vida:

"Me queda el título para siempre... aquí en Perú tenemos dos Miss Grand Internacional, María José Lora y yo", comentó. Sin embargo, también reconoció que la idea de ir por más sigue rondando su mente: "¿Por qué no? A una le da ganitas y a la vez digo 'ya gané'".

La respuesta de Jessica Newton

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, habló en 'América Hoy' sobre el futuro de Luciana Fuster: "Luciana ha sido una reina increíble. Y nada me haría más feliz que verla nuevamente compitiendo, pero no tenemos autorización de parte de la organización para que eso suceda todavía", dijo, cortando así cualquier rumor.

Jessica Newton también aclaró que Luciana Fuster no tiene un título vigente que le permita asistir al Miss Universo, ni siquiera como invitada, a menos que la organización decida convocar a exreinas, algo poco común.

""Si está en Tailandia en esa fecha y quiere acompañarnos a hacer la barra de Perú, yo sería feliz", comentó, mostrando su apoyo personal pese a las limitaciones.

Aunque Luciana Fuster manifestó su interés en participar en Miss Universo, Jessica Newton le recordó que por ahora no es posible; sin embargo, le sugirió que podría apoyar desde las gradas y hacer barra por su candidata favorita.