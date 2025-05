Luciana Fuster: ¿Por qué la modelo peruana ya no podrá competir en el Miss Universo?

21/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster se consagró como reina del Miss Grand International 2023, siendo la segunda peruana en ganar dicho certamen. Sin embargo, parece que ahora le ilusiona participar en el tan ansiado Miss Universo, aunque existe un motivo bastante considerable que le impediría volver a competir. Aquí te lo contamos.

¿Por qué Luciana Fuster no puede participar en el Miss Universo?

Durante su participación en un conocido podcast, Luciana Fuster fue consultada sobre la posibilidad de volver a participar en un certamen de belleza pues, como se recordará, obtuvo la corona del Miss Grand International en 2023, dejando en alto el nombre del Perú con su presencia en diversos eventos internacionales.

Es así que, en respuesta, la modelo peruana no pudo ocultar su emoción por vivir un momento similar, pero en una de las competencias más importantes a nivel mundial: El Miss Universo. Si bien mencionó que debería quedarse "tranquila" con la corona que obtuvo, no negó que tiene "ganitas" de volver a pisar un concurso de belleza.

"(¿Te veremos algún día en un Miss Universo?) Asu, le tenía miedo a esa pregunta. Se supondría que no, que una tiene que quedarse tranquila con la corona, es una corona internacional, luego pasa eso que yo les digo y ¿por qué? y a una como que le da ganitas ¿no? y a la vez me digo 'ya gané", declaró para el programa de Laura Spoya.

Jessica Newton explica por qué Luciana no puede competir en el M.U.

En declaraciones para el mismo medio, Jessica Newton, directora del Miss Perú, explicó que, por el momento, no cuentan con una autorización que le permita a Luciana Fuster participar en un evento como el Miss Universo.

"Luciana ha sido una reina increíble y nada me haría más feliz, que verla nuevamente compitiendo, pero no tenemos autorización de parte de la organización para que eso suceda todavía", dijo en un primer momento.

Enseguida, recalcó: "Luciana no es la reina actual del Grand, y salvo que inviten a varias reinas pasadas, ni siquiera lo hace el Miss Universo, si está en Tailandia en esas fechas y quiere acompañarnos a hacerle barra a Perú, yo sería feliz. Y si en algún momento el Miss Grand, y específicamente Mr. Nawat le da el permiso para competir también me encantaría verla competir, pero, hoy por hoy, no hay ninguna de esas dos cosas".

De esta manera, se conoció que Luciana Fuster no puede participar en el Miss Universo debido a que no cuenta con una autorización que le permita ser parte del certamen.