Mayra Goñi revela qué debe tener el hombre que conquiste su corazón: "El paquete completo"

19/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mayra Goñi contó en una entrevista que por ahora no está en una relación y que su prioridad es seguir creciendo profesionalmente en la música. La actriz comentó que lleva tiempo sin pareja y que ahora sus energías están dirigidas a sus metas personales, aunque no cierra la puerta al amor, sabe que esa persona especial deberá cumplir con ciertos requisitos.

Mayra Goñi cuenta qué busca en su futura pareja

La actriz compartió que ya no se deja llevar solo por la apariencia, como lo hacía antes. Ahora valora mucho más el carácter, las metas personales y la conexión emocional.

"Me fijo en el corazón de las personas, en sus ganas de salir adelante, sus aspiraciones, que me admire, que sea caballero, la personalidad, eso me enamora más que el físico... pero si llega el paquete completo, pues genial", dijo en una entrevista con Trome.

Mayra Goñi también habló sobre los rumores que la vinculan con el streamer Neutro, quien es bastante menor que ella. Aunque no descarta la posibilidad de tener algo con alguien más joven, confesó que prefiere estar con personas de su edad o mayores, que comparten su madurez y visión de futuro.

"No quiero un hombre en mi vida que me quite el tiempo o me estorbe, sino una persona que trabaje y me aporte en todos los sentidos. Tampoco un buena gente que se quede en casa y yo me rompa el lomo trabajando. No creo que sea tan complicado", agregó.

Mayra Goñi responde a Fabio Agostini

En una reciente entrevista con 'América Hoy', Fabio Agostini dejó claro que Mayra Goñi ya no ocupa un espacio en su vida. "Yo ni me acuerdo de Mayra, o sea, siempre me acuerdo de Mayra cuando me la nombran todos ustedes. He tenido ya como tres novias después de ella y me he enamorado después de ella también", dijo.

Mayra Goñi no es de las que se quedan calladas, por eso respondió a las declaraciones de Fabio Agostini. A diferencia de él, sus palabras no fueron groseras; al contrario, habló con respeto sobre lo que fue su relación con el modelo, aunque dejó en claro que no fue perfecta.

"Fue lindo conocer a Fabio, es una buena persona, me trató siempre con mucho respeto, pero en las redes sociales uno siempre expone lo más superficial, lo más lindo. Puede haber parecido una relación perfecta, pero nadie la tiene; sin embargo, siempre fue súper caballero", expresó la actriz.

Con estas declaraciones, Mayra Goñi deja en claro que ya no se deja llevar por lo superficial y que, en esta etapa de su vida, prioriza el crecimiento mutuo y la conexión emocional con quien logre conquistar su corazón.