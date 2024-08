Abogado de Santiváñez pide recolección de pruebas tras audios revelados por 'Culebra': "Solo hay copia"

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Juan José Santiváñez, Carlos Caro, exhortó a 'Culebra' a entregar los audios atribuidos al ministro del Interior. Además, indicó que el policía solo ha mostrado copias, de lo que sería en realidad un audio más extenso.

En el programa Informamos y Opinamos, la defensa legal del ministro Santiváñez expresó parte de lo ocurrido, indicando que fue en una reunión de su representado con José Izquierdo, 'Culebra', que se grabó la conversación. En ese sentido, indicó que la Fiscalía, tras recibir los audios por parte de Izquierdo y su abogado, inició la diligencia correspondiente, pese a no tener una descripción.

"Frente a esto, lo que hemos pedido es la recopilación de la evidencia. Esto es como una pericia grafo técnica: si a mí me dicen que yo he firmado un documento, lo primero que hago es pedir el original. No puedo hacer una pericia sobre copias, tengo que ir al original del documento", mencionó