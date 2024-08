Santiváñez: Nuevos audios tendrían implicancias procesales y penales de confirmarse voz del ministro, según abogado penalista

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Erwin Siccha indicó que, de confirmarse la autenticidad de los nuevos audios donde Juan José Santiváñez confiesa que recibió la orden de desactivar la Diviac, dicho material podría tener implicancias procesales y penales que podrían alcanzar hasta a Dina Boluarte.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el letrado manifestó que el contenido de los audios puede generar muchísimas dificultades a la presidenta de la República, Dina Boluarte, su hermano Nicanor Boluarte y el ministro del Interior.

Asimismo, el especialista aseguró que, cuando una persona realiza sus funciones a cambio de algo, se podría considerar el delito de cohecho. También, recomendó al titular del Ministerio del Interior (Mininter) que no se excuse en la inteligencia artificial para evadir los cuestionamientos.

"Si es cierto lo que se dice, habría una designación a cambio de (...) Cuando uno, indistintamente que tipo de beneficio sea, realiza sus funciones o las infringe a cambio de algo, podríamos estar frente a un delito de cohecho (...) Lo que puedo recomendar al ministro del Interior es que no se excuse en que eso podría ser inteligencia artificial porque eso sería fácil de desacreditar y a veces siento que simplemente se dice que no es su voz y con eso tratan de finiquitar el debate", agregó.

El abogado del capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra', José Carlos Mejía, indicó que Juan José Santiváñez habría engañado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, de poder desactivar a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad.

En entrevista con 'Punto Final', el letrado narró que la mandataria le preguntó a Santiváñez Antúnez si es posible desactivar a la Diviac y este le aseguró que si, sin embargo, cuando asumió el cargo le dijo a la jefa de Estado que no se podría desactivar, debido a que es una "unidad orgánica".

"El mismo ministro del Interior Juan José Santiváñez, con su propia voz, dice que la presidenta de le preguntó: '¿Doctor usted puede desactivar Diviac?' y le dijo si. Inclusive, ya estando como ministro, en esos primeros 4 o 5 días que tenía para el martes 21 de mayo, le pregunta la señora presidenta: 'Doctor, usted me dijo que podía desactivar Diviac' y escuchamos que responde el señor ministro: 'No, no se puede porque es una unidad orgánica'", declaró.