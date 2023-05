Alerta de sismo: Conoce por qué solo los usuarios con celular Android recibieron mensaje

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado viernes 05 de Mayo, muchos celulares con sistema Android recibieron un mensaje con una alerta de un sismo cercano en Lima, el cual estimaba una magnitud de 4.9 grados, siendo la empresa Google responsable de este hecho.

A este sistema de alerta de sismos Google también se le conoce como Android Earthquake Alerts System (AEAS), siendo entonces una prueba de dicho sistema ante futuros sismos de mediana a gran magnitud.

Lo ocurrido causó sorpresa y alarma entre los usuarios pues el mensaje, además de advertir sobre un posible sismo también brindaba una serie de consejos para prepararse ante el movimiento telúrico.

"Se espera un ligero temblor. Magnitud inicial estimada de 4.9 a aproximadamente 25.3 millas de distancia", se podía leer en el mensaje.

Líneas después mencionaba las recomendaciones a seguir, entre las cuales estaban las de colocarse los zapatos, revisar las diversas conexiones de gas que se tuviera en casa y sobre todo alejarse de aquellas viviendas o edificios que estuvieran dañados. Por último, advertía acerca de remover escombros.

"tener cuidado al remover escombros", finalizaba el mensaje.

Qué se sabe del sistema de alerta de Google

Este servicio es gratuito. Cuenta con la capacidad de detectar sismos en todo el mundo además de alertar a todo aquel usuario que tenga en sus manos un teléfono con sistema Android, el cual usa tu ubicación aproximada para enviar información sobre aquellos sismos cercanos que registren sobre todo una magnitud superior a los 4.5 grados.

Cabe recalcar que, por el momento este sistema de alertas no está disponible en las demás regiones, ya que no se pueden detectar todos los sismos, además de que es posible que las estimaciones en cuanto a magnitudes e intensidad varíen y por lo tanto no sean precisas.

Esto en vista de lo ocurrido con la notificación del pasado viernes durante la noche, pues según Google la magnitud sería de 4.9, pero el IGP registró que el sismo fue de 3.9 grados. No olvidemos que, el usuario Android puede recibir la alerta antes, después o incluso durante el movimiento telúrico.

Se registró sismo en Lima

A esa misma hora, el Instituto Geofísico del Perú registró un sismo de 3.9 grados en la escala de Richter localizado a 15 kilómetros al Sur Este de Yangas, en Canta, Lima y con una profundidad de 98 kilómetros, siendo una magnitud menor a la reportada por Google (4.9), en vista de ello no fue percibida por la población.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0211

Fecha y Hora Local: 05/05/2023 22:56:10

Magnitud: 3.9

Profundidad: 98km

Latitud: -11.78

Longitud: -76.75

Intensidad: III Yangas

Referencia: 15 km al SE de Yangas, Canta - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 6, 2023

Para poder acceder a este sistema de alerta es necesario mantener tu teléfono actualizado y además, activar las notificaciones de emergencia, el cual también funciona a través de la web.