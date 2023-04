¿Cuántos idiomas necesitas saber para trabajar en Google? Descubre el más importante

Un video que se ha viralizado en la red social china, TikTok, muestra cuantos idiomas hablan los empelados de Google, además de eso se evidencia cual sería el idiomas mas hablado entre sus trabajadores, pues varios de ellos son capaces de comprender idiomas pocos comunes.

El video que se ha vuelto tendencia en redes, al parecer fue grabado por una de las trabajadoras del lugar. El pimero en ser consultado dijo que habla 4 idiomas; 2 fluidos (español e inglés) y 2 intermedios. El segundo en ser consultado sorprendió con su respuesta, pues dijo que habla siete idiomas; holandés, inglés, alemán, farci, hindi, latín y griego antiguo.

La tercera en ser consultada dijo que también habla cuatro idiomas; español, inglés, turco e italiano. La tercera persona ser consultada dijo que habla inglés e irlandés, mientras la cuarta habla inglés, francés, alemán y mandarín.

El quinto en ser consultado dijo que habla inglés e indie y el sexto dijo que habla hindi inglés bengalí y punjabi. Las demás personas que fueron consultadas tenían en común hablar francés inglés y castellano.

Según esto, podemos deducir que la mayoría de trabajadores de Google sabe hablar inglés, español, hindi y francés. Así que si deseas trabajar en Google, posiblemente debas saber alguno de estos idiomas, además de tu idioma natal. Por otro lado, parece que el mínimo de idiomas a saber, serían 3.

El video que ya es viral en la red social que pertenece a ByteDance, cuenta con más de 1 millón de "me gusta" y 8 millones de visualizaciones. Además, los usuarios no dudaron en comentar de forma graciosa sobre los idiomas que saben algunos de los empleados.

"Importantísimo el griego", "El griego antiguo te abre muchas puertas", "No se vale me derrumbaron con el latín y griego antiguo", "Y yo solo hablo español intermedio y cero fluidos", "Y yo aquí matándome solo con el inglés", "Yo sé español nomás y por ahí me pierdo sola", comentaron los usuarios en Tiktok.