"Amén: Francisco responde": Las sorprendentes respuestas que dio el Papa a 10 jóvenes hispanohablantes en su nuevo documental

08/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nuevo documental llamado "Amén: Francisco responde" se estrenó en la plataforma Star+ este miércoles 5 de marzo, donde presentarón al Papa Francisco en una conversación franca y directa con un grupo de jóvenes de entre 20 y 25 años provenientes de diferentes países, quienes llegaron con la premisa de hacerle preguntas sobre el seximo en la Iglesia, el abuso infantil, la decisión de abortar, el papel de la mujer, entre otros.

A pesar de los temas profundos abordados, el ambiente de la conversación es sencillo y relajado. El Papa logra crear un clima de confianza y respeto a través de chistes para que los jóvenes se sientan libres de hacer cualquier pregunta que deseen.

A lo largo de la producción audiovisual de 80 minutos, dirigida por los españoles Jordi Évole y Marius Sánchez, el Pontífice dialoga e intercambia opiniones con jóvenes americanos, europeos y africanos sobre temas candentes de la realidad global contemporánea.

El aborto

En el documental, una joven pregunta al Papa por qué la Iglesia no apoya a las mujeres que abortan, ante lo que Francisco responde que la huella del aborto en las mujeres es dura y pide a los curas que sean misericordiosos.

Argumenta que el aborto debe verse científicamente, ya que "cualquier libro de embriología muestra que desde la concepción se dibujan los órganos y el ADN". La pregunta ética que plantea es "si es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema".

Abuso de menores

En otra parte del largometraje, un joven le cuenta a Francisco que sufrió abuso sexual en la escuela católica, y le muestra una carta de su padre pidiendo ayuda que no fue atendida. El Papa asegura que los casos de abuso no prescriben y que la Iglesia tiene tolerancia cero ante ellos.

Los participantes del "debate" critican la falta de acción, pero Francisco asegura que se está trabajando mucho para crear conciencia y apoyar a las víctimas a denunciar.

Comunidad LGBTIQ+

Celia, una joven no binaria, pregunta al Papa si hay lugar para personas no binarias o trans en la Iglesia y menciona a los miembros que utilizan la Biblia para justificar discursos de odio.

Él responde que la Iglesia debe crear un espacio para todos y que aquellos miembros que difunden discursos de odio son "infiltrados". Respecto a la pregunta sobre por qué no hay mujeres "Papas", afirma que es una cuestión teológica y que la mujer tiene su función en la Iglesia que hay que promover.

Feminismo

Una mujer pregunta si ser feminista es compatible con ser buena cristiana, a lo que el Sumo Pontífice responde que eso no importa, ya que él ve a los fieles como personas y no se enfoca en sus características particulares como adjetivos. Él cree en las personas, no en los adjetivos.

Estas fueron algunas de las respuestas que dio el Papa respecto a los temas más polémicos y cuestionables de la Iglesia Católica. Para quienes deseen ver el documental completo este se puede encontrar en Star+.