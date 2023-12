¡Atención! Hoy martes 26 de diciembre es día no laborable para el sector público

26/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, martes 26 de diciembre, es día no laborable para el sector público, lo que permite a los trabajadores del Estado poseer un fin de semana largo, devenidos de la celebración por Navidad.

A través del Decreto Supremo N° 151-2022-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se establece que este martes las personas que trabajan para entidades estatales podrán seguir pasando tiempo en familia antes de recibir el año nuevo.

Sobre su aplicación

Al no tratarse de un feriado, las horas que no laborarán los trabajadores deberán ser recuperadas con previa coordinación con el asesor o jefe directo. En ese sentido, el tiempo no trabajado tendrán que ser restituido en un plazo de diez días posteriores o cuando vea necesario la organización estatal de turno.

Del mismo modo, el Decreto Supremo establece que los encargados de los entes estatales deberán tomar previsiones para que los servicios indispensables no dejen de funcionar durante el día no laborable.

¿Qué ocurre con el sector privado?

En cuanto al sector privado, cuyo acogimiento a estos días no laborables no es obligatorio, se podrá conversar con el empleador para fijar un acuerdo y hacer efectivo la recuperación de horas en las que se dejo de laborar.

En cuanto a las empresas que brinden servicios sanitarios y de salubridad. electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, limpieza y saneamiento, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos; quedan designadas a determinar los puestos de trabajos excluidos en este día no laborable, a fin de garantizar los servicios de la comunidad.

Entrega de licencias

Asimismo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) dio a conocer que este mismo martes se entregará licencias de conducir en los Centros de Atención al Ciudadano (MAC) de Lima.

La atención se llevará a cabo en los horarios regulares: 8:30 a.m. a 6:00 p.m. en los MAC de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. Es decir, en el Centro Comercial Mall Plaza en Comas, Mall Plaza Santa Anita en Santa Anita y Centro Comercial Open Plaza Atocongo en San Juan de Miraflores.

"Organizamos esta actividad con el objetivo de atender de manera oportuna y eficiente a los ciudadanos de Lima Metropolitana que ya aprobaron los exámenes respectivos y solo tienen pendiente el recojo de su brevete. El MTC mantiene su compromiso de fortalecer y mejorar los servicios que brindamos a todas las personas", indicó el director general de Autorizaciones en Transporte Terrestre.

De esta manera, se informó que este martes 26 de diciembre es día no laborable para los trabajadores del sector público.