Camioneros del norte no apoyan protestas anunciadas por el sur: "No se trata de respaldar al Gobierno, sino de democracia"

26/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Unión Regional de Transportistas de Carga de la Macrorregión Norte, Mario Soto Ascarza, confirmó este jueves que no respaldarán las protestas contra el Gobierno que fueron anunciadas por los gremios del sector en el sur.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el dirigente señaló que la decisión adoptada se basa en que, por democracia y libertad de expresión, pueden decidir que iniciativas apoyarán y cuales no.

"No se trata de respaldar al Gobierno, lo que se trata es de la democracia, de la libertad de expresión de cada uno de nosotros. Creo que, si pensamos en el Perú, lo que esperamos todos los peruanos es que se solucione este problema lo más pronto porque, no solamente le hace daño al sur, nos hace daño a todos los peruanos", declaró en nuestro medio.

En esa línea, resaltó que las violentas movilizaciones y los bloqueos de carreteras no ayudan a solucionar los problemas del país, sino que "más bien estamos echándole más leña al fuego".

"Todos queremos que se solucione este problema y de la mejor manera, pacíficamente, ya no queremos más muertes [...] Estamos viendo no solamente que la economía ha retrocedido, no solamente eso, sino que no podemos vivir distanciados unos de otros, no podemos vivir separados, somos uno, el país es uno solo", agregó.

Tras ello, Soto Ascarza criticó que el Congreso de la República aún no haya dado una fecha respecto a cuando se realizará el adelanto de elecciones generales, el cual resaltó que es un requerimiento de los manifestantes.

"Creo que, aquí, el Congreso tiene que ver mucho en esta parte; no solamente el Ejecutivo, sino el Congreso. Hasta el momento no se manifiestan, ni si quiera dan la fecha posible del adelanto de elecciones, cuando serían las próximas elecciones". expresó.

De igual manera, dijo que si el Poder Ejecutivo está "ocupado en otras acciones", el Parlamento podría "pensar en medidas que disuadan de alguna manera esta situación y le permita actuar también al Estado".

