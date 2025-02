16/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La conductora de Exitosa, Cecilia García, no dudó en responsabilizar al alcalde de Lima Metropolitana, Rafel López Aliaga, por si recibe un ataque contra su integridad. Como se recuerda, meses atrás la periodista recibió un sobre que contenía en su interior un mensaje de amenaza con un cartucho de bala.

Cecilia García responsabiliza a RLA por amenazas en su contra

En diciembre del 2024, la conductora del programa 'En Defensa de la Verdad' denunció haber recibido un sobre que contenía en su interior un mensaje de amenaza con un cartucho de bala tras los cuestionamientos por presuntas irregularidades en la adquisición de motos por parte de la MML bajo la gestión de López Aliaga.

Es por ello que este domingo 16 de febrero, durante la entrevista en vivo en Exitosa, Cecilia García no dudó en decirle al burgomaestre que si "un sicario" atentara contra su integridad, el único responsable de esa situación sería él.

"Quisiera empezar diciéndole mirándole a los ojos que si algo me pasara a mí, si un sicario me matara o sufriera un atentado , lo responsabilizo directamente a usted . Se lo digo con el mayor respeto. (...) Si en algún momento me pasara algo y el día que estén llevando mi cajón en un funeral con 20 o 15 balas, quiero que el Perú entero sepa que yo siempre creí que esa persona era usted . Yo no lo dudo", señaló tajantemente Cecilia García.

Seguidamente, la periodista y excongresista no dudó en dejar en claro, que no dudaba que el "carácter explosivo del alcalde por no tener la capacidad de recibir críticas" fuera un detonante.

Cecilia García recibió amenaza con cartucho de bala

El año pasado, Cecilia García reveló que se encontraba afectada tras convertirse en víctima de la inseguridad ciudadana luego de recibir mensajes intimidantes por chats y en especial por haber recibido un sobre manila que tenía una hoja con una amenaza escrita y llevaba pegada una bala.

"Con la moto csm. Te meteré esto en la lengua", se leía en el mensaje que la periodista denunció durante la transmisión en vivo. Por ello, criticó que Rafael López Aliaga presentara una querella en su contra y aseguró que la quieren "destrozar" socialmente.

"Me quieren destrozar empresarialmente, socialmente me quieren destrozar, acá 'Porky' que se prestó para llevarme a la cárcel y meterme una querella porque su cobardía no le da para venir a aclarar porque a Lima las motos le costaron S/5000 más que a Piura. ¿Esta es tu clase de gente 'Porky'? ¿Así vas a gobernar también? A punta de balas como la señora Boluarte", mencionó.

A su vez, sostuvo que "a pesar de que callen su voz, habrá cientos de peruanos que levantarán sus voces para decir esto (la corrupción) se acabó". En un siguiente programa, Cecilia García remarcó que a pesar de vivir ese terrible hecho buscará mantenerse valiente y no dejarse gobernar por el miedo, mucho menos dejar su derecho de seguir denunciando irregularidades en las instituciones del Estado.

