Cecilia García denuncia recibir carta de amenaza con cartucho de bala tras carta notarial de López Aliaga

08/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

La conductora de Exitosa, Cecilia García, denunció haber recibido un sobre que contenía en su interior un mensaje de amenaza con un cartucho de bala. "Estoy sintiendo lo que siente la gran mayoría del país", manifestó.

Sujeto dejó sobre manila con carta amenazante contra Cecilia García

Durante el programa "En Defensa de la Verdad", Cecilia García cuestionó que este hecho ocurra, luego de que la semana pasada recibiera una carta notarial del alcalde Rafael López Aliaga. Ello tras los cuestionamientos por presunta irregularidades en la adquisición de motos por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

"Me parece que el señor López Aliaga tiene muy poca tolerancia a que las personas le digan los defectos, sus opiniones y él ha amenazado en este medio de que pase lo que pase me va a demandar y me va a llevar a la cárcel. Incluso, la semana pasada saludé a las hermanas de Santa Mónica", expresó.

Asimismo, la conductora de Exitosa contó que la carta amenazante, junto con el cartucho de bala, estaban al interior de un sobre manila.

"Normalmente llego a la radio y hay muchas personas esperándome afuera y siempre me paro para poder recibirlos porque vienen a hacer muchas consultas (...) Dentro de estas personas, se me acerca un señor a comentarme su caso y me da un sobre que se lo encargó otro señor que estuvo temprano (...) Le dijo: 'Hermano, le das esto en su mano'", agregó.

Cecilia García invita López Aliaga a Exitosa

En esa misma línea, Cecilia García criticó que Rafael López Aliaga presentara una querella en su contra y aseguró que la quieren "destrozar" socialmente.

"Me quieren destrozar empresarialmente, socialmente me quieren destrozar, acá 'Porky' que se prestó para llevarme a la cárcel y meterme una querella porque su cobardía no le da para venir a aclarar porque a Lima las motos le costaron S/5000 más que a Piura. ¿Esta es tu clase de gente 'Porky'? ¿Así vas a gobernar también? A punta de balas como la señora Boluarte", mencionó.

Además, la conductora de Exitosa invitó a López Aliaga a debatir sobre la adquisición de motos por parte de la Municipalidad de Lima.

"Señor López Aliaga cuando uno no debe, no teme. Yo lo invito, venga, porque hasta para ser chancho hay que tener el cuero bien duro. No hay que llamarse chanco por conveniencia (...) ¿Me quiere llevar a la cárcel porque tiene miedo a que yo también pueda competir en las próximas elecciones? ¿Me tiene tanto miedo?", añadió.

De esta manera, la conductora de Exitosa, Cecilia García, denunció haber recibido una carta amenazante junto a un cartucho de bala.