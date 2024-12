Cecilia García denuncia amenazas tras recibir carta notarial de López Aliaga: Si algo me pasa, es responsable

Cecilia García, conductora de Exitosa, denuncia amenazas en su contra tras recibir una carta notarial del alcalde Rafael López Aliaga. Ello tras los cuestionamientos por presunta irregularidades en la adquisición de motos por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Durante 'En Defensa de la Verdad', la también abogada detalló que los mensajes, donde desconocidos advierten que atentarán contra su vida, llegaron luego de que el burgomaestre remitiera un documento de rectificación.

Por esta razón, la letrada responsabiliza al alcalde de Lima Metropolitana de cualquier ataque que pueda sufrir a partir de la presente denuncia.

"Si a mí me pasa algo, ese señor es responsable. Creo que es el único, en mi opinión, que tiene la política cobarde de mandar a amedrentar no solo con cartas, sino también con el hampa. No lo puedo probar, méteme otra denuncia, pero déjame decir que si algo me pasara, la única persona que tengo identificada es Rafael López Aliaga", aseveró este domingo 01 de diciembre.