Cecilia García se pronuncia tras recibir mensaje de amenaza con munición: "Mi vida no ha sido la misma"

15/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cecilia García, conductora de Exitosa, se pronunció sobre el reciente mensaje de amenaza con munición que recibió la semana pasada en los exteriores de la radio. En ese marco, reveló que se encuentra afectada tras convertirse en víctima de la inseguridad ciudadana.

Denuncia amenazas tras carta notarial de RLA

En comunicación con el programa 'En Defensa de la Verdad', Cecilia García contó detalles del terrible momento que vivió al recibir una carta intimidante con un cartucho de bala luego de que hace unas semanas recibiera una carta notarial del alcalde Rafael López Aliaga. Como se sabe, cuestionó presuntas irregularidades en la adquisición de motos por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

La presentadora lamentó que los peruanos se vean expuestos a los criminales y resaltó que ella no está envuelta en temas de extorsión en la construcción ni tiene problemas con otras personas. Debido a este incidente, "su vida no ha sido la misma" y alegó que "le han robado parte de su tranquilidad".

"Quiero aclarar que no tengo negocio ilegal. No tengo ningún problema empresarial, social, familiar o patrimonial. (...) Para mí, después de esto, definitivamente no ha sido la misma. No te voy a mentir de que han logrado robarme la tranquilidad, han logrado robarme un poco el momento que estaba viviendo", señaló.

Además, remarcó que a pesar de este hecho buscará mantenerse valiente y no dejarse gobernar por el miedo, mucho menos seguir con su derecho de seguir denunciando casos de corrupción e irregularidades en las instituciones del Estado.

Cecilia García descarta problemas en rubro de la construcción

En esa misma línea, la conductora de Exitosa señaló que no se encuentra inmersa en ningún tema "sucio" como para recibir una carta de amenaza hacia su persona: "Yo no estoy metida en absolutamente nada ilegal para que de pronto, si algún día me sucediera algo, me digan que estaba metida en otros asuntos".

A su vez, deslizó que los únicos enemigos que podría tener serían quienes se ven incómodos con sus opiniones vertidas, puesto que ella siempre mantendrá su postura de fiscalización en el ámbito político.

"Es comprensible que la amenaza va directamente a mis opiniones, quizás han cogido carne a algún político que piensa gobernar el país", sostuvo en medio de la videollamada desde España.

De esta manera, Cecilia García reveló que se encuentra afectada tras haber recibido una carta de amenaza acompañada de un cartucho de bala en los exteriores de la radio.