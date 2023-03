Cercado de Lima: Vendedores de caldo de gallina reducen presa por incremento de precio de ave

04/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caldo de gallina también se ha visto afectado por el alza a nivel nacional, tras la advertencia de la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur) debido al deceso de medio millón de aves reproductoras por la gripe aviar.

En ese sentido, algunos puestos que venden el tradicional plato en diferentes puntos de la capital, han mencionado que la popular presa que se da a los comensales se ha ido reduciendo paulatinamente.

De acuerdo a ello, aseguran que el motivo fundamental es por la disminución del animal, lo que ha provocado un aumento en su compra, pasando de 27 soles, que es su promedio a S/ 33 en este mes.

Asimismo, aseguraron que se están entregando porciones más disminuidas en cada platillo, debido a que le están proveyendo gallinas más pequeñas durante estas semanas.

¿Cómo se encuentra el mercado?

En un enlace para Exitosa Perú, con Pedro Paredes, se constató este sábado la reducción de las presas de gallina en el conocido potaje, después de la escasez de insumos como la soya y el recorte de reproducción.

Una señora llamada Alicia Llantos comentó que no puede elevar el costo de sus platos; ya que generaría que las personas ya no visiten su local.

"La gallina entera antes valía 27 o 28 soles, ahora esta 33 y es chica; lo que no sale a cuenta comprar. Yo no puedo subir el precio porque la gente ya no vendría, las presas son chicas, aunque la gente entiende; sin embargo, invierto más, pero se gana poco", declaró muy contrariada.

El representante de Avisur, Alex Jerí, mencionó que se oscilaron la muerte de 100 mil gallinas ponedoras; sin embargo, responsabilizó al Estado peruano por no haber actuado de forma adecuada en la vacunación de los animales contra el virus.

Medidas del Ejecutivo

La titular de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Nelly Paredes del Castillo anunció que se han adquirido cerca de 17 millones de huevos fértiles que serán distribuidos a diferentes avícolas del país con el objetivo de que puedan ser criados y finiquitar los estragos que la patología ha causado en el mercado.

"Van a llegar 17 millones de huevos fértiles hasta en tres semanas para asegurar esa proteína que más se ingiere. En el transcurso de esta semana ya han llegado 2 millones de huevos listos para eclosionar para que puedan ser criados por las avícolas", mencionó hace unos días.