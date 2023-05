Colegio Médico del Perú alerta sobre epidemia del dengue e ineficiente respuesta del gobierno frente a "desborde" de la enfermedad

El Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP) expresó su preocupación sobre el "desborde" de la epidemia del dengue y la respuesta brindada por el gobierno ante la alarmente situación.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, la institución autónoma aseguró que día con día aumenta el número de personas que se contagian de la enfermedad y se incrementa la cifra de fallecidos de manera inquietante.

📣COMUNICADO | El dengue se extiende por todo el país y el gobierno no logra frenar esta epidemia. pic.twitter.com/qC1xosD3eQ

"La evidencia de salud pública muestra que, para enfrentar exitosamente la epidemia, no basta con una declaratoria de emergencia sanitaria, si no se tiene una gestión eficiente, se asignan escasos recursos y hay demora en su movilización, no hay un trabajo intersectorial efectivo", se lee en el comunicado.