Congresista Edwin Martínez justifica agresión en Arequipa: "Lo que hice fue defenderme"

22/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, justificó su reacción en la violenta gresca que protagonizó junto a un manifestante durante su estadía en el Consejo Regional de Arequipa, e indicó que fue para defenderse de la agresión.

"El señor ha sido entrevistado y él claramente ha dicho que me rompió el polo y que me ha golpeado. Lo único que hice fue defenderme como cualquier ciudadano común y corriente", declaró esta mañana a los medios de comunicación.

Como se recuerda, el legislador fue increpado por un grupo de manifestantes que le pedían que trabaje por la región. En un principio, un hombre le arrojó un huevo y lo golpeó, por lo que el congresista enojado accionó de la misma manera, hasta el punto que los efectivos policiales tuvieron que intervenir para separarlos.

Asimismo, lamentó que sus colegas parlamentarias también hayan sido agredidos durante la semana de presentación, Diana González (Avanza País) y María Agüero (Perú Libre). "Acepto a las personas que rechazan nuestro trabajo, pero solo a aquellas personas que no agreden, que no ofenden y que no meten a la mamá, que es lo más sagrado que tenemos. Eso no se puede permitir a nadie", recalcó.

Por otro lado, criticó que efectivos de la Policía Nacional no hayan detenido a la persona que lo agredió. "Hice la denuncia. La Policía tuvo elementos claros de la agresión, pero no fue detenido", mencionó.

Ya había sido rechazado en Arequipa

La semana pasada, el congresista también había sido expulsado por pobladores de Arequipa por sus recientes declaraciones, en que señalaba que en el distrito de Majes existía una "mano terrorista", lo cual habría desencadenado el rechazo de los ciudadanos.

A un similar caso se expuso el legislador, de Acción Popular, Edwin Martínez, que llegó a dicha ciudad para la semana de representación, pero grande fue su sorpresa cuando los pobladores del distrito de Majes comenzaron a insultarlo y "echarlo" de su ciudad.

Pues en los exteriores del Gran Comedor Las Delicias, el legislador se enfrentó a un grupo de personas que rechazaban su presencia mediante gritos e insultos que le impedían salir del recinto.

"Están a costumbrados a vivir del pueblo. No te voy a tener miedo... como hombre he salido a marchar en defensa de la democracia, más de 50 muertos y no te importa. Vividor, tragas con la plata del estado. Ratero y delincuente, nos 'terruqueas' igual que los fujimoristas", gritó uno de los protestantes.

Por ello, el congresista no pudo evitar responder, por lo que en un mismo tono le reprendió: "Quién ch.... te crees tú. ¡Ven solo huevón, ven!", expresó Martínez antes de insultarlo.