Presidente del Congreso de la República rechaza ataques contra parlamentarios

El presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, rechazó los recientes ataques contra los parlamentarios Edwin Martínez, Diana Gonzáles y María Agüero. Estas agresiones se dieron tras una reunión de trabajo con el Gobierno Regional de Arequipa.

"Rechazo el ataque producido contra los congresistas Edwin Martínez, Diana Gonzáles y María Agüero, mientras se encontraban cumpliendo sus funciones en el marco de la emergencia nacional. Invoco a la ciudadanía a mantener la calma", se pronunció el titular del Congreso sobre el particular.

José Williams Zapata rechaza ataque a parlamentarios

El congresista manifestó su negativa frente a las agresiones a las que se vieron expuestos los congresistas, en el desarrollo de sus funciones, en la semana de representación en la región de Arequipa.

Semana de representación

El 15 de marzo, los parlamentarios se trasladaron a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, entre otras, afectadas por las intensas lluvias, huaicos y deslizamientos, en el marco de la semana de representación.

Asimismo, se desplazaron hacia distritos del sur de Lima y provincias perjudicadas por los aniegos para atender las demandas de los damnificados. Los congresistas llevaron apoyo y gestionaron apoyo humanitario.

¿Por qué se dieron estos ataques a los congresistas?

Hoy los legisladores Edwin Martínez, Diana Gonzáles y María Agüero concluyeron con dicha semana de representación, tras su última reunión de trabajo con el Gobierno Regional de Arequipa.

A la salida de esta, el congresista Martínez recibió una botella de plástico por parte de uno de los ciudadanos, a lo que él respondió de manera agresiva también.

Los efectivos policiales tuvieron que intervenir para que este problema no llegue a mayores. Posteriormente, el parlamentario tuvo que salir raudamente del lugar a bordo de su vehículo.

Él no fue el único en recibir este tipo de maltratos por parte de las personas que se encontraban por el lugar. Las parlamentarias Diana Gonzáles y María Agüero también fueron víctimas de estas agresiones en las protestas de un grupo de ciudadanos en las inmediaciones de la sede del Consejo Regional de Arequipa.

¿Qué pasó anteriormente con el congresista Martínez?

El parlamentario Martínez ya había sido rechazado por los pobladores del distrito de Majes. De igual forma estos ciudadanos lo habían insultado y echado de su ciudad.

En los exteriores del Gran Comedor Las Delicias, el congresista se enfrentó a un grupo de manifestantes.

"Están a costumbrados a vivir del pueblo. No te voy a tener miedo... como hombre he salido a marchar en defensa de la democracia, más de 50 muertos y no te importa. Vividor, tragas con la plata del estado. Ratero y delincuente, nos 'terruqueas' igual que los fujimoristas", le gritó uno de los ciudadanos al congresista.

Ante ello el legislador no dudó en responderle en el mismo nivel de expresión: "Quién ch.... te crees tú. ¡Ven solo huev.n, ven!", expresó.