Contraloría propone inhabilitar funcionarios que no ejecuten presupuesto de desastres

La Contraloría General de la República ha propuesto en las últimas horas inhabilitar a las autoridades y los funcionarios que no ejecuten el presupuesto destinado a la atención de emergencias, la gestión de riesgos de desastres y la prevención de enfermedades endémicas, como el dengue.

La iniciativa fue planteada mediante el controlar general, Nelson Shack Yalta, quien manifestó su inconformidad con el nivel de ejecución presupuestal mostrado ante la situación sanitaria actual. Según la propuesta de la entidad pública, quienes no apliquen el monto designado, no podrían ejercer cargos públicos a futuro.

"Que las autoridades sean sancionadas por no prevenir, por no ejecutar el presupuesto cuando deben hacerlo, implica establecer un mínimo de gasto. El no gastar debería ser una responsabilidad objetiva de las autoridades administrativas y, por tanto, con esa infracción (que se establecería mediante el proyecto de ley) la Contraloría General podría inhabilitarlos para el ejercicio de la función pública", explicó.