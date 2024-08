Corte de agua HOY sábado 17 de agosto: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

17/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este sábado 17 de agosto.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Lurigancho, Comas, Ate y San Juan de Lurigancho deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este jueves.

Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Las Flores Norte Anexo 8 ECNC; Agr. Santa Rosa Cerro Camote; Apv Paz Desarrollo San Pedro y San Pablo; Apv. Villa Esperanza ECNC; Asoc. 11 de junio Chasquis Parte Alta; Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros; Asoc. de Vivienda Las Padreras de San Antonio; Asoc. Sector A1; Jicamarca - Anexo 9 ECNC; Asoc. Sector Norte Parte Alta, Jicamarca - Anexo 8. 1:00 p.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A. H. Carmen Alto Señor de los Milagros 2° Etapa; A.H. Señor de los Milagros; P.J. El Carmen Alto 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Ate

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Horacio Zevallos Gamez Grupo L; A.H. 15 de marzo - Esquema Zevallos; A.H. 13 de noviembre - Esquema Zevallos; A.H. Los Pinos - Esquema Zevallos; A.H. San Sebastian - Esquema Zevallos; A.H. 24 de septiembre - Esquema Zevallos; A.H. Abraham Valdelomar - Esquema Zevallos; A.H. Horacio Zevallos Grupo M. 11:00 a.m. a 11:00 p.m. Limpieza de reservorio A.H. 30 de mayo Juventud - Esquema Zevallo 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 411: A.H. UPIS Huáscar (GPO I), A.H. Belén, A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande, A.H. Señor de Los Milagros Parcela A, A.H. Vista Alegre Ampliación, A.H. Vista Alegre, A.H. 19 de abril, A.H. 19 de abril ampliación, A.H. Jorge Chávez, A.H. Castañeda Lossio, A.F. Santa Patricia, A.H. El Progeso, A.H. UPIS Huáscar Sector C El Amauta, A.F. Hijos de Corazón de Jesús, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Prolongación Amauta, Agr. Belén Ampliación, Agr. Tarapacá, A.H. UP de la Esperanza sector Brisas de Huáscar, Agr. El Bosque, A.F. Los Balcones de Belén y Agr. Utupara. 8:00 a.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio

Es así como Sedapal informó acerca de los distritos que serán afectados por el corte de agua de hoy, así cómo el horario en el que cual se dará la suspensión del servicio.