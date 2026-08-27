Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez: "Si le va bien a este gobierno, nos va bien a todos"

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, destacó la importancia de que al actual Gobierno le vaya bien y señaló que ello beneficiaría a todos los peruanos. Dejó entrever que existe un deseo colectivo por toda la ciudadanía.

Convoca al trabajo coordinado

Josué Gutiérrez sostuvo que los funcionarios de las entidades estatales deben trabajar de manera articulada y avanzar en una misma dirección en beneficio del país. Asimismo, señaló que es necesario adoptar una mirada sensata para identificar falencias y plantear soluciones.

"A grandes problemas, grande soluciones. Solamente se pueden hacer con medidas extraordinarias donde el Congreso tiene que ser consciente de que este Perú hace agua por donde se le mire. Entonces tendrían que trabajar obligatoriamente de la mano la Cámara de Diputados con la de Senadores y el Ejecutivo. Una mesa de franqueza para lo que queremos para el Perú", afirmó.

Gutiérrez pide dejar diferencias políticas

El defensor del Pueblo señaló que es momento de dejar de lado las propagandas y pugnas políticas, y remarcó que un buen desempeño de esta administración sería beneficioso para todos los ciudadanos. En esa línea, sostuvo que este también sería un anhelo de quienes no votaron por Keiko Fujimori.

"Ya la campaña terminó. Ya esos momentos de las disputas electorales ya terminó. Si le va bien a este gobierno, nos va a ir bien a todos los peruanos, y es el deseo de todos sin excepción, de los que votaron por Keiko y por los que no", indicó.

Popularidad aumentaría con disolución

Gutiérrez manifestó que, en caso de que la presidenta Keiko Fujimori decida suprimir el Parlamento, sus niveles de popularidad y aceptación podrían incrementarse.

"Esta reforma tiene que darse si o si con decisiones extraordinarias, no sujetas al estado convencial de la democracia. Si mañana Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir 20 o 30 puntos su popularidad", sostuvo.

La última disolución del Congreso de la República del Perú ocurrió el 30 de septiembre de 2019 con Martín Vizcarra

En diálogo con Exitosa, Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, destacó la importancia de que el Gobierno de Keiko Fujimori tenga un buen desempeño, al considerar que ello beneficiaría a todos los peruanos. Asimismo, señaló que, pese a las distintas posturas políticas, existe un interés colectivo en que la actual administración tenga éxito.