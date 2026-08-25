Haití: ataque de bandas criminales deja el saldo de más de 40 fallecidos y decenas de heridos en una sola noche

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un ataque nocturno de bandas criminales en Haití acabó en un trágico suceso debido a que dejó el saldo de más de 40 personas fallecidas y decenas de heridos. Este hecho fue calificado por las autoridades como un ataque "atroz" y "una noche de terror".

Más de 40 muertos y decenas de heridos por ataque de bandas

Esta incursión nocturna fue perpetrada por pandillas en un barrio cercano a la capital de Haití, en Puerto Príncipe, llamado Kenscoff, donde al menos 47 ciudadanos fueron asesinados y otros 22 resultaron heridos.

De acuerdo a información difundida por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en dicho país sudamericano se refirió a lo ocurrido e indicó que las cifras podrían incrementarse en la comunidad en la que cientos de personas han sido desplazadas por la violencia.

Por su parte, el alcalde de la localidad ubicada en las colinas del territorio haitiano, Massillon Jean, se pronunció para explicar lo suscitado: "Los bandidos irrumpieron en un campamento de desplazados instalado en una iglesia. Ejecutaron a varias personas. Hay muertos y decenas de heridos. Algunas personas fueron secuestradas por los criminales".

Según estimaciones de la organización haitiana de derechos humanos RNDDH la incursión inició de las 22:30 (hora local). Además, France 24 cita, de acuerdo al testimonio de algunos habitantes, que varias decenas de policías intentaron repeler a los delincuentes armados durante la noche y algunos agentes resultaron heridos.

La violencia en Kenscoff y el pronunciamiento del Gobierno de Haití

Un dato que es necesario señalar es que en Kenscoff durante dos meses a principios de 2025 dejaron más de 260 muertos y 200 viviendas destruidas o incendiadas obligando a 3 mil personas a huir, según estimaciones de la ONU.

En esa línea, desde aquella fecha se han producido casi una docena de ataques más entre las que incluyen violaciones, secuestros, incendios provocados y robo de ganado.

En tanto, el Gobierno de Haití condenó este hecho e hizo un promesa de reforzar la seguridad. Al respecto, el primer ministro de la nación centroamericana afirmó en redes sociales qie "Kenscoff no será abandonado". "La autoridad del Gobierno será restablecida, sin debilidad y sin demora", señalaron.

Una noche violenta se registró en la localidad de Kenscoff, en Haití, en la que al menos 47 personas perdieron la vida y otras 22 resultaron heridas. Según el alcalde los facinersos irrumpieron en un campamento de desplazados que se encontraba instalado en un iglesia.