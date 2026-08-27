Pamela López revela acercamiento con Christian Cueva tras accidente de su hijo: "Se quedó a dormir..."

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Christian Cueva volvieron a tener comunicación luego de un momento de preocupación familiar. La influencer reveló que tuvo que contactar al futbolista tras el accidente de uno de sus hijos, situación que terminó propiciando un mayor acercamiento del jugador con los menores.

Pamela López llamó a Christian Cueva

Durante una reciente entrevista, Pamela López fue consultada por una fotografía en la que Christian Cueva aparecería junto a uno de sus hijos, ambos con la camiseta de Sport Boys.

La imagen llamó la atención, pero la influencer explicó que detrás de aquel momento existía una situación que los llevó a retomar la comunicación.

Según contó la trujillana, uno de sus hijos sufrió un accidente mientras practicaba fútbol. El menor resultó herido y tuvo que recibir atención médica, pues necesitaba puntos de sutura. Ante la preocupación por lo ocurrido, Pamela decidió comunicarse con el padre de sus hijos para contarle la situación.

"Tuvo un accidente en el fútbol y eso hizo que yo tenga que llamar a su papá porque le iban a coser y bueno, el papá llegó, gracias a Dios él está estable, está bien", relató Pamela López al reportero del programa de espectáculos.

Así, Christian Cueva pudo acudir para acompañar a su hijo durante ese complicado momento. Y, según Pamela, aquel episodio habría generado un cambio en la relación del futbolista con sus tres hijos.

Celebra cercanía de Cueva con sus hijos

La influencer aseguró que, después del accidente, notó que Cueva comenzó a tener mayor cercanía con los menores. Para Pamela López, este acercamiento representa una situación positiva, especialmente porque siempre ha buscado que sus hijos puedan mantener y fortalecer el vínculo con su padre.

"Desde ahí él ha tenido un poco más de cercanía con sus hijos, lo cual obviamente yo como mamá me siento muy feliz, muy contenta porque eso era lo que yo quería", añadió la trujillana.

Pero la historia no quedó solamente en aquella visita. Pamela también reveló que uno de sus hijos llegó a quedarse a dormir con Christian Cueva e incluso acudió a la concentración del futbolista.

Además, Pamela contó que ella misma le pidió a Christian Cueva que intentara fortalecer nuevamente el vínculo con los niños. Su intención, según manifestó, es priorizar el bienestar de los menores y evitar nuevos conflictos.

Así, Pamela López reveló que el accidente de su hijo fue el motivo por el que retomó la comunicación con Christian Cueva. Tras aquel episodio, la influencer aseguró que el futbolista ha mostrado mayor cercanía con sus tres hijos, situación que la hace sentirse feliz.