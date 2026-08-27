Corte de AGUA en Lima el 28 de agosto: revisa la lista de distritos afectados y horarios

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal revela qué distritos de Lima se verán afectados con el corte del servicio de agua potable programado para el viernes 28 de agosto. ¿Está tu zona en la lista y en qué horarios se ejecutará la medida?

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo?

Los vecinos de distintos sectores de la capital deberán tomar sus precauciones el viernes 28 de agosto, debido a un nuevo corte programado de agua potable. Sedapal informó que la suspensión será temporal y responde a trabajos de mantenimiento preventivo que realizarán con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y mejorar la infraestructura del sistema de distribución.

Ante el anuncio y revelar el cronograma donde se detallan los distritos y zonas exactas donde se ejecutará la interrupción del servicio de agua potable, la empresa insta a los usuarios a almacenar el recurso hídrico en recipientes limpios desde ya.

Cronograma del corte de agua: distritos afectados el viernes

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el viernes 28 de agosto:

Sectores afectados en San Borja

Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en conjunto residencial Torres de Limatambo.

En Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Las Terrazas de Caraponguillo I, II, III y IV etapa, asoc. Nuevo Horizonte, asoc. de Vivienda Rural Virgen de Guadalupe, asoc. Urbana Virgen María Magdalena, urb. Los Jardines de Carapongo, Junta de Prop. Los Álamos.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. El Carmen Bajo, A. H. Uchumayo, P. J. El Carmen Bajo, P. J. El Carmen, P. J. Santa Rosa, P. J. Señor de los Milagros, urb. La Pascana, urb. Repartición. A. H. Virgen de las Nieves, A. H. Cerro El Calvario, A. H. Dios es Amor, A. H. Nuevo San José.

En San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en A. H. Prolong. El Rosal. A. H. Mano de Dios II etapa sector 12 de Diciembre, A. H. El Rosal Ampliac., AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, AF Señor Mirador, AF 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad sector D.

La interrupción del servicio no afectará necesariamente a todo un distrito. De acuerdo con el cronograma, el corte de agua el 28 de agosto será en determinadas urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos, por lo que es importante revisar la zona exacta antes de almacenar agua o modificar las actividades del día.