Carlos Neuhaus, líder del Comando privado ante El Niño: exhorta a empresas a sumarse a trabajos de prevención

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, Carlos Neuhaus, líder del Comando Privado ante El Niño, exhortó a las empresas privadas a sumarse a los trabajos de prevención y contribuir con acciones que permitan reducir los riesgos frente al posible impacto del fenómeno climático en el país.

Hace llamado a empresarios

Carlos Neuhaus se refirió a los trabajos preventivos de descolmatación del cauce del río Rímac, realizados con apoyo de la Municipalidad de Lima, y señaló que también se requiere la participación del sector empresarial.

"Lo que hay que hacer ahora son labores de prevención y mitigación, no alcanza para más. Esta parte (río Rímac) está controlada y la Municipalida de Lima también está trabajando, y se necesita que el sector privado ayude", afirmó.

Trabajos de descolmatacion del rio Rímac va en un 35%

Contribución también debe ser integral

Asimismo, señaló que estas labores ya se vienen realizando en distintas regiones del país y que diversos sectores buscan sumarse a la iniciativa, aunque precisó que su aporte no solamente debe centrarse en la ejecución de obras.

"Ya lo están haciendo en Piura, he estado allá tres días y un trabajo que se está realizando. Por ejemplo, hay empresas mineras y agrícolas que quieren aportar además de grupos financieros. Y no solamente son obras, también las medicinas que hay que comprar, identificar el parque de maquinaria amarilla que existe en el sector privado...", sostuvo.

Se espera llegada de suministros

Por otro lado, destacó la importancia de que Aduanas agilice el proceso de recepción de donaciones, debido a que estas podrían comenzar a llegar en un corto plazo. Sin embargo, no precisó qué tipo de donaciones podrían recibirse.

Donaciones habituales en casos de emergencia suelen ser alimentos no perecibles

En declaraciones a Exitosa, Carlos Neuhaus, líder del Comando Privado ante El Niño, exhortó al sector empresarial a sumarse a las labores preventivas y realizar aportes que permitan reducir los riesgos ante el posible impacto del fenómeno climático en el país.