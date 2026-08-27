¿Estás afiliado a EsSalud? LINK oficial para verificar con tu DNI si tienes el seguro activo

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿No sabes si tu seguro de EsSalud continúa vigente? Conoce el link de la plataforma oficial que te permite consultar en pocos minutos la condición de acreditación, el centro asistencial asignado y la vigencia de la cobertura, con solo el número de tu DNI.

¿Cómo saber si tienes EsSalud activo con tu DNI?

Tener el Seguro Social de Salud (EsSalud) activo es fundamental para acceder a servicios de salud, atención médica y prestaciones sociales en Perú. Por ello, es importante comprobar si estás correctamente registrado y acreditado en el sistema, especialmente si trabajas en planilla o eres aportante independiente.

Así que antes de solicitar una cita médica o acudir a un establecimiento de salud, sería ideal que verifiques si tu seguro está vigente para evitar contratiempos.

Para facilitar esta consulta, EsSalud cuenta con las plataformas "Dónde me atiendo" y VIVA (Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado), siendo esta última la que te brindará detalles no solo de la vigencia de tu cobertura, sino también el tipo de seguro que tienes.

VIVA, plataforma oficial de EsSalud: LINK de consulta

Ten en cuenta que es importante revisar periódicamente la vigencia de tu seguro en EsSalud, ya que, de no encontrarse activo, podría deberse a alguna irregularidad en el registro de tus datos personales (apellidos, nombres, tipo y número de documento de identidad o fecha de nacimiento) por parte de tu empleador.

Para poder verificarlo solo debes hacer clic en este LINK y así acceder a la plataforma virtual de VIVA. Seguidamente, realiza los siguientes pasos:

Entre los requisitos para ingresar es tener un usuario y contraseña (si es la primera vez que accedes, debes seleccionar la opción "registrarse").

Digita el número de DNI, pasaporte, Carnet de Extranjería (CE), Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o RUC.

De presentar inconvenientes para el registro o ingreso a la VIVA, puedes presentar tu solicitud a través de la plataforma consultas viva https://apps.essalud.gob.pe/viva-consultas.

EsSalud: ¿qué prestaciones económicas ofrece?

En caso te percates que tu seguro no está activo o no figura tu registro, puedes comunicarte con EsSalud llamando al (01) 411-8000 opción 3 en Lima o al 0801-10010 en provincias, verificar con tu empleador si registró correctamente tus datos y realizó los aportes o acudir a alguna oficina de EsSalud para solicitar la acreditación.

Recuerda que al contar con el seguro de EsSalud podrás acceder a los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia y la prestación por sepelio.

En conclusión, si tienes dudas sobre tu cobertura y vigencia de tu seguro EsSalud, puedes acceder a VIVA antes de acudir a una consulta médica y evitar inconvenientes.