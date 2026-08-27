El 13 de septiembre será FERIADO no laborable: conoce el motivo y quiénes serán beneficiados

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El calendario de septiembre de 2026 tiene una fecha que ha generado expectativa entre los trabajadores de una región del país: el día 13 será feriado no laborable. Conoce cuál es el motivo y quiénes se verán beneficiados, según la Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR.

Feriado no laborable el 13 de septiembre: ¿cuál es el motivo?

Si bien en el mes de septiembre no existen feriados a nivel nacional para el presente año, según el calendario oficial del Gobierno, sí hay una fecha especial para determinados trabajadores: el 13 de septiembre será "feriado no laborable". Respecto a ello, surgen algunas dudas sobre el alcance de la medida y si realmente implicará un día libre para todos.

De acuerdo a la Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR, debes tener en cuenta que ese día será considerado "feriado no laborable" solo en la región de Junín debido a la conmemoración de un acontecimiento histórico.

"Aprobar, ordenanza regional que deroga la ordenanza regional N° 200-2015-GRJ/CR, y aprueba la institucionalización del 'Aniversario de Creación del Departamento de Junín' el 13 de septiembre (...) declarando feriado no laborable en el ámbito de la región Junín", se lee en la disposición publicada en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Trabajadores beneficiados con el feriado no laborable

La medida del feriado no laborable el 13 de septiembre está vinculada específicamente con Junín, por lo que los trabajadores del sector público y entidades comprendidas dentro del ámbito establecido por la normativa regional son quienes podrían acogerse a esta disposición.

"Las horas dejadas de laborar, serán compensadas en las semanas posteriores a las fechas establecidas, de acuerdo a lo que establezca la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en función a las necesidades del Gobierno Regional", se lee en el documento.

Asimismo, la ordenanza regional precisa que los que laboran en el sector privado también podrán acogerse a lo dispuesto en la ordenanza, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo decidirá el empleador.

Además, debe tenerse en cuenta que el 13 de septiembre de 2026 caerá domingo, por lo que para muchas personas la fecha coincidirá con su día habitual de descanso.

Feriados nacionales que quedan este 2026

Finalmente, ten en cuenta que aún quedan más feriados a nivel nacional para el presente año, según el calendario oficial en Perú. Entre ellos:

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En conclusión, el 13 de septiembre de 2026 es una fecha relevante para Junín por la conmemoración de su creación como departamento. Sin embargo, pese a que fue considerado como "feriado no laborable", debes recordar que su alcance solo será en esa región y no a nivel nacional.