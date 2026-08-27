Fenómeno El Niño: inician descolmatación en cauce del río Rímac como medida preventiva ante posibles riesgos

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima Expresa inició los trabajos de descolmatación en el cauce del río Rímac como medida preventiva ante posibles riesgos asociados al fenómeno El Niño. Ello ante la proximidad de los meses de mayor intensidad de lluvias por este evento climático.

Iniciaron los trabajos de descolmatación en el río Rímac

En la mañana de este jueves, 27 de agosto, empezaron los trabajos de limpieza del río capitalino que comprende un total de 1.8 kilómetros de la altura del puente Huánuco hasta el puente Santa Rosa.

La empresa concesionaria, a través de maquinarias, se encuentra llevando a cabo labores que comprenden la remoción de piedras y tierra que están acumuladas en la ribera del río con el principal objetivo de despejar el cauce y reducir el riesgo de posibles desbordes que provoquen estragos en la infraestructura vial y zonas cercanas.

Además con ello se garantiza la seguridad y fluidez de las vías del río Rímac. En diálogo con nuestro medio, Guina Ayora, directora de Operaciones de Lima Expresa, brindó mayores detalles de estos trabajos preventivos.

"Desde el año 2018 realizamos el mantenimiento preventivo en el cauce del río Rímac para proteger el gran túnel, pero este año debido al pronóstico que tenemos del Senamhi por el tema del fenómeno El Niño hemos adelantado estos trabajos de mantenimiento, de desbroce y descolmatación del río", explicó.

En tal sentido, subrayó que las actividades de precaución han sido adelantadas un mes y se prevé que finalicen el próximo domingo 20 de septiembre. Vale precisar que estas habitualmente se desarrollan entre octubre y noviembre, pero ante la presencia de El Niño se están realizando con anterioridad.

Carlos Neuhaus subraya la necesidad de apoyo del sector privado

Por su parte, Carlos Neuhaus, líder del comando privado del fenómeno El Niño, saludó los trabajos que ha iniciado Lima Expresa y destacó que las empresas vienen colaborando con entidade del Estado con el propósito de sumar esfuerzos ante el evento climático.

"Lo que hay que hacer ahora son las labores de prevención y mitigación, no alcanza para más. Esta parte sí está controlada (cauce del río Rímac). La Municipalidad de Lima también está trabajando aguas arriba. Se necesita que el sector privado también ayude, ya lo está haciendo en Piura, también se está haciendo en otros lugares", manifestó.

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