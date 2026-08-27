Defensor del Pueblo: "Desde el mismo Estado, malos funcionarios han querido quebrar Petroperú"

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, analizó la situación de Petroperú y cuestionó a "malos funcionarios" del propio Estado, a quienes responsabilizó de haber contribuido al deterioro y debilitamiento de la empresa.

Defensor del Pueblo analiza situación de Petroperú

Gutiérrez Cóndor explicó cuál era la razón por la cual la institución que preside interviene en el tema de la reorganización de Petroperú a través de una demanda. En primer lughar, resaltó que "hay que ser muy respetuoso del estado constitucional de derecho" y que las medidas de excepción como un decreto de urgencia tienen justamente esa condición "de ser extraordinaria" y que mediante este no se puede legislar.

"Es probable que (el Tribunal Constitucional) debe declarar fundada nuestra demanda y expulsar de la legislación nacional el decreto de urgencia por un tecnicismo jurídico y por el derecho de la garantía constitucional. Eso está claro, está demostrado", explicó.

Indicó que también es necesario conocer cuáles son las motivaciones que se han podido dar para sustentar este decreto de urgencia N°010 - 2025 que dispone justamente la reorganización de la empresa estatal.

Bajo esa premisa, puntualizó que si bien el Ejecutivo es el accionista, y por ende, dueño de Petroperú, puede "hacer lo que quiera, pero sin perjuicio a derogar una ley que protegía el carácter subsidiario estratégico" de la citada entidad.

"Al derogar esta ley de protección que le daba a Petroperú ese carácter y esa jerarquía es que se incurre en un hecho inconstitucional y haciendo un análisis estrictamemnte jurídico recurrimos al Tribunal Constitucional (...) Desde el mismo Estado, malos funcionarios han querido quebrar Petroperú, se ha implosionado Petroperú", aseguró.

Defensor del Pueblo detalla lo ocurrido desde el 2019 en Petroperú

El defensor del Pueblo detalló que en el año 2019 la refinería de Talara producía 50 mil barriles diarios de petróleo lo que le daba "sostenibilidad económica y flujos" a Petroperú.

Manifestó que en aquel año la gente se sorprendió cuando se decidió que deje de operar dicha refinería y calificó que la explicación del presidente de Petroperú de aqyuel entonces fue "nada técnica" e inclusive "tonta".

"Eso generó un forado económico muy grande el 2019 y esto se agrava el 2020 con el COVID-19 porque lo que se estaba ensamblando se dejó de hacer porque la gente dejó de trabajar y todo el mundo salvó sus vidas. Ahí vienen los desfases financieros más grandes y se hizo un hueco. La crisis se acentuó el 2023 cuando había que hacer los pagos para los acreedores", señaló.

Desde la óptica de Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, la situación de Petroperú es critica y cuestionó a los "malos funcionarios" del Estado, a quienes responsabilizó de contribuir al deterioro y debilitamiento de la empresa.