Cae alias 'Páez', cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú: presidente De La Espriella confirma su captura en Colombia

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Capturan en Colombia a Luis Saúl Pérez Nieto, alias 'Páez' o 'Nairobi', señalado como cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú. Su detención fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella.

Cae alias 'Páez o 'Nairobi': sindicado cabecilla del Tren de Aragua en Perú

La mañana de este jueves, 27 de agosto, el jefe de Estado colombiano dio a conocer a través de sus redes sociales acerca de la intervención del ranqueado delincuente que integraba una de las bandas criminales consideradas de las más peligrosas del continente y del mundo.

"Golpe al Tren de Aragua. Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias "Páez" o "Nairobi", cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias "Niño Guerrero", se lee al principio de su post en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El mandatario agregó que el intervenido "estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico" en corredores estratégicos de América del Sur y Centroamérica. Además, indicó que era requerido por autoridades estaounidense debido a los citados delitos.

Además, De La Espriella resaltó que la captura del sindicado como líder del Tren de Aragua en territorio peruano es un mensaje dirigido a que el crimen transnacional dejando en claro que Colombia no "no será refugio" de este.

"El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan", sentenció el presidente.

Golpe al Tren de Aragua.



Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias "Páez" o "Nairobi", cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias "Niño Guerrero".



Alias "Nairobi" estaría encargado de articular... pic.twitter.com/kAajEsGiIF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

Captura de alias Páez forma parte de una operación militar

El criminal capturado en Colombia era uno de los hombres de confianza de alias Niño Guerrero quien fue el líder máximo de la organización criminal Tren de Aragua y fue abatido en junio del presente año por autoridades de Estados Unidos en Venezuela tras permanecer prófugo durante tres años.

Cabe señalar que la intervención del sujeto forma parte de una operación militar que de acuerdo al presidente de Colombia se realizó durante la madrugada de este jueves por la Fuerza Pública.

Tan solo previo a informar la caída de 'Nairobi', el mandatario colombiano informó acerca de un "golpe contundente" contra las estructuras de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el departamento de Guaviare.

Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el Guaviare.



Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez... — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

Como parte de la lucha contra la criminalidad en su país, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella confirmó la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias 'Páez' o 'Nairobi', señalado como cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú.