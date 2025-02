Edwin Martínez defiende a Santiváñez y se opone a censura pese a crisis de inseguridad: "Reconozco el gran trabajo"

Para nadie es secreto que el Perú atraviesa una de las peores crisis de inseguridad ciudadana de su historia reciente. Ante la ola de críticas dirigida hacia el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el parlamentario Edwin Martínez se pronunció en su defensa. Para el congresista de la república, Santiváñez se encuentra haciendo un "gran trabajo".

Cabe precisar que el funcionario es una de las autoridades más criticadas del país. De acuerdo a una reciente encuesta de Datum, apenas el 6 % de la población aprueba su gestión en el Ministerio del Interior (Mininter). Pese a ello, Martínez insistió en que existe mucha mezquindad para no reconocer su trabajo.

"No (lo censuraría), definitivamente. Yo reconozco el gran trabajo que está haciendo el ministro del Interior y que mezquinamente no se lo reconocemos. Veo constantes capturas a sicarios, capturas a extorsionadores... y estamos llenos de sicarios y extorsionadores. La delincuencia ha avanzado tanto que, con la poca policía que tenemos, no vamos a lograr rápidamente capturarlos", señaló en Exitosa.