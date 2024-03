El Agustino: ¡Indignante! Exigen a estudiante con discapacidad a comprar su carpeta y no lo dejan ingresar a colegio

En un incidente que ha generado indignación en la comunidad educativa de El Agustino, se ha denunciado un caso de presunta discriminación en un colegio local. Un estudiante de 12 años con dificultades en el lenguaje fue impedido de ingresar a estudiar debido a la exigencia de la directora del plantel sobre la compra de su propia carpeta para poder ser admitido.

La situación tomó un giro impactante cuando la directora de la Institución Educativa Héroes de la Breña solicitó al estudiante y su familia que adquirieran una carpeta antes de permitirle ingresar a la escuela. Esta solicitud sorprendió a la familia ya que la admisión a un estudiante con discapacidad sería obligatoria. Es decir, cualquier menor que pertenezca a este grupo tendría su vacante obligatoria.

"La directora nos hace regresar el día 22 y me dice que el niño no tiene la vacante, siendo un niño que tiene problemas de lenguaje y todo niño que tenga una discapacidad tiene la vacante realizada en todo centro educativo", contó la tía del menor.

La familia del estudiante, tras enfrentar esta inusual exigencia, presentó una denuncia ante el Congreso de la República en un intento por garantizar el derecho a la educación del menor. A pesar de que el niño fue debidamente matriculado en el primer año de secundaria, la directora insistió en que debía presentarse con la carpeta y su mobiliario correspondiente para poder acceder a las instalaciones del colegio.

Pese a que los familiares del menor consiguieron comprarle la carpeta, la directora se negó a que el niño ingrese a la institución educativa. Los profesores del colegio de El Agustino intentaron hacer ingresar al menor a los salones y brindarle sus lecciones correspondientes. Sin embargo, la máxima autoridad académica se negaba insistentemente.

"Todos los profesores aceptan que el niño estudie. Los profesores estaban haciéndolo ingresar a un aula, llegó la directora y agarró y dijo que no tiene vacante el niño. Eso no es así. Yo sinceramente me siento indignada porque a un menor no se le puede discriminar. Ese niño tiene que estudiar", expresó.