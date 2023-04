El precio del pescado se mantiene en terminal del Callao.

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio de los pescados se mantiene en el terminal pesquero del Callao pese al incremento de este en otros centros de abastecimiento. Asimismo, comerciantes de este establecimiento informaron que las personas pueden acudir con normalidad pues sus productos continúan estables hasta el momento.

La inspectora de Control de Calidad del mencionado terminal, Daphne Liviapoma, indicó que esta madrugada el recinto recibió alrededor de 250 toneladas de pescados. En conversación con Andina, precisó que el abastecimiento de esta semana refiere a una cantidad mayor a la de las semanas anteriores.

Además, aprovechó para señalar que no existe un aumento de precios por falta de productos y en lugar de ello presentan una gran oferta para los compradores.

"Hay especulación de que, por falta de productos, pueda elevarse (el precio), pero eso no es cierto. Tenemos los recursos suficientes a un precio accesible. Aquí podrán encontrar mixtura, pescados enteros, en filete o blancos, todo al alcance del bolsillo", expresó.

Pescados en promoción

Liviapoma señaló que los pescados más ofertados durante esta época son el bonito, la caballa y el jurel; sus precios van desde los S/2.50 hasta los S/5 el kilo. Otro de los más solicitados es el perico debido a su carne blanca, este tiene un valor de S/22 el kilo.

En cuanto a los productos marinos con los precios más económicos se encuentra la tilapia con S/7, lisa con S/8, el toyo azul S/3 y la pota de S/3. Esta última reportó una disminución de su costo en un 50%.

Para quienes deseen consumir otro tipo de productos, los langostinos y calamares tienen precios desde los S/20 el kilo en este establecimiento.

Nuevo horario por festividad

A razón de la celebración de la Semana Santa, el terminal pesquero del Callao amplió su horario de atención al público para cubrir la alta demanda de los alimentos del mar.

El nuevo horario va desde las 12 a.m. hasta las 9 o 10 a.m. de acuerdo a la llegada del público.

No obstante, los pescadores no descartan que los precios puedan incrementar durante el jueves 6 y viernes 7 de abril debido a los pedidos de la población y la escasez de productos hidrobiológicos que no son de temporada y se han visto afectados por la situación de emergencia del norte del país.