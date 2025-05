Rafael Cardozo y Nicola Porcella aseguran que Cachaza entró a una "secta" de mujeres: "Le lavaron la cabeza"

El podcast Cómplices Del Desmadre tuvo recientemente como invitado a Rafael Cardozo, quien se atrevió a contar junto a Nicola Porcella detalles sobre lo que fue su relación con Carol Reali, más conocida como Cachaza.

El podcast emitido por YouTube es conducido por Nicola Porcella y Wendy Guevara; sin embargo, en esta edición, la compañera del ex 'guerrero' fue reemplazada por la influencer Karina Torres. Durante la conversación con el brasilero, los dos exintegrantes de Esto Es Guerra compartieron anécdotas sobre su paso por el programa de competencias.

Entre ello, el modelo originario de Brasil aprovechó para contar detalles sobre el final que tuvo su relación con Carol Reali, causando la sorpresa de los usuarios pues el motivo sería diferente al que todos creían.

En un primer momento, Cardozo se dirigió a Karina para contarle que su vínculo amoroso con Cachaza duró más de una década: "Yo tuve una relación de 11 años, terminamos la relación", ante lo cual la conductora preguntó "¿Quién la terminó?" y él respondió "Los dos".

Sin embargo, Porcella interrumpió a su amigo para decir que quien le puso punto final a la relación fue la modelo y el brasilero reconoció que eso era verdad: "Ella, sí". A fin de volver al tema, Nicola le pide a Rafael que cuente lo ocurrido y él responde: "Se volvió monótono".

Pero el brasilero vuelve a ser interrumpido por su amigo, quien le pide que cuente la verdad, pues asegura que en una oportunidad le confesó que su ahora exnovia había entrado a una secta, donde atravesó una transformación ideológica.

"No, cuenta la verdad [...] Rafael me llama un día y me voy a su casa, le digo '¿Rafael, qué pasó?' y responde 'Cachaza entró a una secta [...] Entró a bailar, a entrenar con unas chicas, en un lugar que era una secta de mujeres, ellas le lavaron la cabeza", precisó.