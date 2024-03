Elon Musk se burla de la caída de Facebook e Instagram: "Nuestros servidores si funcionan"

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El CEO de X (antes llamado Twitter), Elon Musk, se burló por medio de su red social tras la caída de algunas aplicaciones de Meta, como Facebook, Instagram y Threads. El magnate de tecnología dedicó dos tweets al hecho y se volvió viral en cuestión de segundos.

Todo sucedió después que Andy Stone, líder de comunicación en Meta, señaló que la empresa es consciente de que los usuarios están teniendo problemas para acceder a los servicios de la compañía y están trabajando en la falla.

Elon Musk no fue ajeno a ello y en cuestión de minutos publicó un meme utilizando una famosa escena de los Pingüinos de Madagascar para insinuar que las aplicaciones de Meta están por debajo de Twitter. Además, incrustó el tweet de Andy Stone para hacer aún más mofa.

Sin embargo, no fue el único tweet que lanzó contra Facebook, ya que en una anterior publicación escribió "If you're reading this post, it's because our servers are working", que traducido dice: "Si estás leyendo este post es porque nuestros servidores están funcionando".

Ambos tweets generaron diversitas respuestas por parte de miles de internautas. Mientras la mayoría se burlaba de los sucedido, hubieron otros que no consideraron adecuadas las burlas de Musk.

¿Cómo se vivió la caída de Facebook e Instagram?

Hace unos minutos, la empresa de servicios tecnológicos dirigida por Mark Zuckerberg, Meta, ha experimentado fallas en varias de sus aplicaciones alrededor del mundo. Los usuarios de redes sociales reportaron que redes sociales como Facebook, Instagram y Threads dejaron de funcionar repentinamente.

Según varios reportes en X (antes Twitter), Facebook cerró las sesiones en todos los dispositivos de forma repentina y no permitía a los usuarios volver a ingresar, mientras que Instagram está pidiendo datos de configuración como si se fuera crear una cuenta nueva. Por otro lado, Messenger presentó fallas aunque en menor medida.

La caída de estas redes sociales afecta enormemente al varios emprendedores que ofrecen productos y servicios mediante redes sociales. Las redes más utilizadas en Perú son: Facebook, con 84%; Youtube, con 60%; Instagram, con 46%; TikTok, con 37%,; Twitter, con 13%; y Linkedin, con 6%.

No cabe duda que las redes sociales se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana, por lo que cuando experimentan caídas, muchos se alarman y hasta genera burla, como sucedió con Elon Musk tras el colapso de Facebook e Instagram.