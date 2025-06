Ernesto Blume sobre caso Cirugías de Dina Boluarte: "No está acreditado que estuvo en abandono de cargo"

17/06/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), se refirió al caso Cirugías de Dina Boluarte, el cual involucra a la mandataria en un presunto abandono de cargo. El exmagistrado cuestionó que la Comisión de Fiscalización del Congreso haya concluido que ella sí se ausentó tras someterse a una intervención quirúrgica.

Blume: No se ha acreditado que Boluarte abandonó el cargo

Durante el programa 'Informamos y Opinamos, se le mencionó al exmagistrado que el informe del Parlamento propone establecer infracciones cometidas por Boluarte, así como una eventual vacancia. Al respecto, Blume señaló que discrepa con esta postura, señalando que un presidente no está en la obligación de informar al Legislativo asuntos relacionados a su salud.

"No está acreditado que haya estado en abandono de cargo. Si se hace un análisis detallado de los días que estuvo en tratamiento. Y además de lo que ha dicho el médico tratante, en ningún momento ha señalado que estuvo privada del discernimiento, e impedida de poder firmar documentos", agregó.

En ese sentido, se refirió a la pericia grafotécnica que el Ministerio Público (MP) ordenó a Boluarte con respecto a sus firmas durante el presunto periodo de ausencia. Además de resaltar que la Fiscalía concluyó que las rúbricas son verídicas, Blume resaltó que tal examen no fue remitido al Congreso, y que por ello no se tomó en cuenta dicho análisis.

"Creo que se trata de insistir en una situación que tiene ya seis casos anteriores, en los cuales se han archivado pedidos de vacancia. Y, no obstante, ya existe la convocatoria a las elecciones. Hay un grupo de personas que pretenden y siguen en el empeño de querer destituir o sacar del cargo a la presidenta", añadió.

Blume: "Quieren armar un problema a la presidenta"

En esa línea, Karina Novoa, periodista de Exitosa, mencionó que el doctor Mario Cabani, quien atendió a Boluarte, expuso ante la Comisión del Congreso que unas firmas de la presidenta en sus documentos no coincidían. Blume considera que esta presunta evidencia y la pericia del MP son "situaciones distintas", y que existe un detalle mucho más trascendental: Delia Espinoza no envió el análisis de la Fiscalía al Parlamento.

"¿Por qué la fiscal Delia Espinoza no remitió al Congreso esa pericia que se había hecho? Ha sido alcanzada posteriormente, y parece que no ha sido tomada en cuenta por los congresistas", puntualizó.

Finalmente, Ernesto Blume señaló que sugerir un presunto abandono de cargo de Dina Boluarte es "una argumentación inconsistente", que tendría como objetivo "armar un problema a la presidenta y seguir en el empeño de desestabilizar al gobierno".