¡Escalofriante! Encuentran restos humanos en playa Los Yuyos de Barranco: esto se sabe hasta el momento

03/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hace algunos días, un hecho sumamente terrorífico tuvo lugar en la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco. Al encontrarse en dicha zona, un grupo de bañistas descubrió los restos enterrados de un ser humano, ocasionando preocupación entre los testigos. Tal situación se suma a una serie de eventos desafortunados que ocurrieron en el mismo punto este año.

Macabro hallazgo en playa de Barranco

De acuerdo a la información preliminar, el macabro hallazgo ocurrió el último domingo 1 de diciembre, cuando los visitantes de esta playa de la Costa Verde, al cavar 40 centímetros en la arena, se toparon con un cráneo humano. Alertados por la situación, decidieron llamar a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acudieron de inmediato.

Tras llegar al punto, los efectivos y peritos en criminalística cercaron la zona, a fin de realizar las diligencias conforme a ley. Las primeras hipótesis sugieren que el cadáver fue enterrado desde hace varias semanas, debido al estado en el que fue hallado. A su vez, se estima de que esta sea una nueva víctima de la creciente ola de inseguridad que azota al país.

Advertencia: imágenes sensibles

@RogerAderly en la playa los yuyos, acabo de encontrar un cráneo. He llamado a la policía. pic.twitter.com/5gf6Q2CRnK — Alex Pérez (@alexkaddir) December 1, 2024

Por otro lado, dicho hallazgo quedó registrado en un video compartido por un usuario de la plataforma TikTok, el cual responde al nombre de @cheskosurf. En dicho clip, se aprecia el resto óseo del cadáver, algo que generó un fuerte impacto entre los cibernautas de esta red social.

"La gente alrededor mirando como si esto fuera normal", fue uno de los comentarios que más eco tuvo en dicha publicación, puesto a que se aprecia cómo a pesar de que el lugar fue cercado por la Policía, los bañistas continuaban disfrutando del ambiente playero.

Otras situaciones similares en el mismo lugar

Sin embargo, no es la primera vez que hallazgo de este tipo ocurre en el referido punto de recreación. A inicios del año, dos hallazgos perturbadores causaron alerta entre los recurrentes des lugar. En enero, los restos de Diego Jesús Palomino Soto (22) fueron hallados flotando cerca a la orilla de la playa. No obstante, su cadáver no presentaba signos de violencia.

Semanas después, en febrero, el nadador profesional Jorge Alfredo Reyes Juca (23) fue descubierto sin vida, tras desaparecer en el mar mientras practicaba para postular a la PNP. Si bien su deceso de atribuyó a un ahogamiento, hasta el momento no se definió su caso.

Todo esto se suma al espeluznante hallazgo del cráneo humano, el cual dejó perturbado a un grupo de bañistas en esta popular playa del litoral limeño.