Líder de orquesta 'Hermanos Guerrero' revela ser víctima de EXTORSIONES: "Nos sentimos inseguros"

En diálogo con Exitosa, el dueño de la orquesta 'Hermanos Guerrero', Walter Ángeles, denunció amenazas y extorsiones en su contra en las últimas semanas. Esto ha generado preocupación en la banda musical, puesto a que, hace un mes, una de sus integrantes fue asesinada por criminales.

'Los Hermanos Guerrero' sufren extorsiones

Durante la entrevista en el programa Informamos y Opinamos, el músico de carrera indicó que, desde hace varias semanas, viene recibiendo todo tipo de llamadas y mensajes extorsivos. Además, resaltó que esto ocurre debido a que, al tener el número de la orquesta, las amenazas le llegan directamente a él.

En esa línea, aseguró que ya no contesta a las llamadas, y que por tal motivo, no ha presentado una denuncia formal ante la Policía. "Como he estado en Lima, ya no contesto. Es primera vez que me extorsionan. Estoy preocupado, porque he averiguado que son números de personas fallecida s", enfatizó al respecto.

"Hay un poco de desconfianza, es un poco peligroso. Como hemos tenido un asesinato, tenemos miedo. Me llegan llamadas pero no contesto Me habían mandado mensajes, dándome nombres de personas (allegadas). Son extorsionadores, me han pedido dinero", acotó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el dueño de la orquesta 'Los Hermanos Guerrero', Walter Ángeles, denunció amenazas y extorsiones en su contra en las últimas semanas: "Son números de personas fallecidas".



Pide apoyo a las autoridades

A su vez, Walter resaltó que los grupos musicales vienen siendo extorsionados desde hace varios meses, y que esta situación nunca se había visto en décadas. Por tal motivo, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno, y en específico a la presidenta Dina Boluarte, con la finalidad de que se tomen medidas frente a esa problemática.

"Pedirle al ministro del Interior que nos puedan dar seguridad y la presidenta, más que todo, que ponga mano en el asunto, que vea seguridad. Porque todos los días, lamentablemente, se ve mucha muerte, mucha delincuencia", manifestó con preocupación.

Asimismo, resaltó que son una agrupación reciente, y que el pasado 2 de noviembre cumplieron apenas dos meses y medio de creación. Además, recordó que, en dicha fecha, ocurrió el atentado contra Thalía Manrique Castillo, vocalista de orquesta que fue asesinada.

"Lo que sabemos es que ha sido un asalto. Llegaron, asesinaron y robaron. Estas bandas se están dedicando a seguirnos, extorsionarnos. Nos sentimos inseguros con lo que ha pasado, por ejemplo, con Armonía 10. Estamos preocupados", sentenció al respecto.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el dueño de la orquesta 'Los Hermanos Guerrero', Walter Ángeles, envió un mensaje al Ejecutivo luego de recibir llamadas extorsivas: "Que la presidenta dé seguridad, todos los días hay mucha delincuencia".



Con 30 años de carrera en el rubro de la música, el líder de 'Hermanos Guerrero' aseguró que es la primera vez que reciben este tipo de extorsiones, algo que mantiene en suma preocupación tanto a los integrantes de su equipo como a sus familias.