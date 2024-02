'Gasolinazo' en el Ejército: Identificaron a 14 personas involucradas, según ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, se refirió a la denuncia sobre un nuevo caso de 'Gasolinazo' en el Ejército y aseguró que se han identificado a 14 personas involucradas en la compra del combustible.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) reafirmó la lucha frontal de su sector contra la corrupción y aseveró que no permitirá que "malos elementos" dañen la imagen de las Fuerzas Armadas.

"Nuestra lucha contra la corrupción desde el sector Defensa, por disposición de la presidenta (Dina Boluarte) y el presidente del Consejo de Ministros, es frontal. No se va a permitir que malos elementos que estén al margen de la ley y dañen la institucionalidad de las Fuerzas Armadas continúen un día más en la institución", declaró.

Asimismo, Chávez Cresta indicó que se han identificado 14 personas que habrían participado en la adquisición ilegal del combustible y afirmó que se han tomado acciones disciplinarias.

En esa misma línea, titular del Ministerio del Mindef apuntó que las acciones que se han tomado, en el ámbito del proceso administrativo; las investigaciones estuvieron a cargo de la Inspectoría y con conocimiento del Ministerio Público.

Como se recuerda, el sargento segundo Marco Auccatoma denunció un nuevo caso de 'gasolinazo' en la institución que involucra al comandante Jimmy Grandez Sánchez.

Según sus declaraciones, recibió órdenes de robar un promedio de 10 galones combustible de vehículos oficiales por día para que, posteriormente, dicha cantidad pudiera ingresar al mercado negro para generar coimas.

"Me ordenaba dar las gasolinas, me lo ordenaba el comandante, dar a tal persona. El comandante Jimmy Grandez Sánchez. Me daba las ordenes de que tenía que hacer esto, tenía que llevar estos papeles a tal persona. Toda esa gasolina, la controlaba el comandante, la llevaba hasta la Comandancia", sostuvo.