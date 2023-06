Gobierno aprueba mejora salarial para trabajadores del régimen 728 del Poder Judicial

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, anunció este martes que el Gobierno promulgó un decreto supremo que aprueba la mejora salarial para los trabajadores judiciales del régimen 728.

Mejora salarial

El decreto supremo permitirá mejorar las condiciones laborales de los empleados del Poder Judicial a los que les corresponden el tercer tramo de la escala remunerativa.

"Hoy hemos logrado que el Poder Ejecutivo promulgue el decreto que aprueba una nueva escala remunerativa de ingresos para el personal jurisdiccional y administrativo sujeto al Decreto Legislativo N.º 728. Con este tercer tramo se ha cumplido, tal como lo prometimos, con atender una justa demanda postergada y que hoy es una realidad", declaró el titular del Poder Judicial.

Solicitud al MEF

El Poder Judicial solicitó al Ministerio de Economía la aprobación de la nueva escala de remuneración en favor de los empleados jurisdiccionales y administrativos de este poder del Estado.

El titular del PJ mencionó que ya le había informado a los miembros del Comité Directivo Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (Fenasipoj) que el MEF se había comprometido a emitir decreto que concretó hoy.

En tanto, los dirigentes del Fenasipoj reconocieron los esfuerzos de Arévalo en las gestiones realizadas ante las autoridades del Poder Ejecutivo para concretar esta demanda.

"Esta nueva escala de ingresos aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue propuesta por mi gestión, en beneficio del personal del Poder Judicial", remarcó Javier Arévalo Vela.

Sobre trabajadores CAS

Arévalo señaló que su gestión presentó ante el Congreso de la República una propuesta para otorgar, como mecanismo compensatorio, una bonificación extraordinaria a favor del personal del régimen CAS del Poder Judicial con menores ingresos.

La autoridad judicial hace referencia al proyecto de ley N° 5233/2022, el cual autoriza al Poder Judicial a disponer S/1000 al personal contratado bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicio (CAS).

Sin embargo, se precisa que este beneficiio sería únicamente para los trabajadores cuyos ingresos mensuales brutos sean menores de S/1950.

La propuesta legislativa sería depositado en julio. Cabe precisar que esta no es de naturaleza remunerativa, no presenta carácter pensionable y no se encuentra sujeta a cargas sociales.

"Son compromisos de mi presidencia, que estamos concretando para forjar una justicia de calidad con rostro humano en la era digital. Sigamos en ese rumbo", acotó Arévalo.

De esta manera, el representante del Poder Judicial anunció que Gobierno aprobó la mejora salarial para trabajadores judiciales del régimen 728.