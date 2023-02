Hijo de policía asesinado por narcoterroristas en el VRAEM: Mi papá se fue como un héroe, quiero seguir sus pasos

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el hijo de uno de los siete policías emboscados y asesinados el sábado 11 de febrero por narcoterroristas en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), Alessandro Loayza, reafirmó este miércoles su decisión de postular a la Policía Nacional del Perú.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el joven de 20 años reveló que a raíz de la trágica muerte de su padre, el Suboficial Técnico de Primera PNP Alfredo Loayza Carbajal, se han acercado varias personas a ofrecerle oportunidades para su futuro, las cuales dijo esperar que sean hechos y no solo palabras.

"Han venido personas que no conocía, amigos de mi padre, que me vienen a contar anécdotas, que me dicen que me van a apoyar [...]. Se me han ofrecido oportunidades, Dios quiera que las oportunidades no queden en palabras y me puedan apoyar ", declaró en nuestro medio.

"Mi papá no se fue siendo un cualquiera, sino como un héroe, yo quiero seguir sus pasos, en caso este año no me quieran apoyar, y la ayuda quede en nada, yo, por mi cuenta, lo voy a hacer. Yo mismo voy a agarrar un libro, salir a correr, 10 mil planchas o las que tenga que hacer para poder estar ahí y agarrar un cupo. Si no me van a brindar un apoyo, lo haré por mi cuenta", agregó.

Loayza dijo que su eventual incorporación a la PNP no solo es una posibilidad, sino que será una realidad. Manifestó que se lo prometió a sus padres en su momento, anunció que, según narró, las alegró a ambos.

"Mi mamá se puso alegre, a mi papá también, y esa cara de felicidad y orgullo la tengo hasta ahorita y con eso yo me quedo. Yo se lo a ambos y a mí también me nace", puntualizó en Exitosa.

