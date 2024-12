Hombre desaparece tras salir a pescar hace 4 meses y esposa pide ayuda: "Es mi pareja de vida a la que busco"

En entrevista con Exitosa, Juana Mamani se encuentra en la búsqueda de su esposo pescador, quién cumplió cuatro meses de desaparecido tras su salida del Puerto de Pucusana el pasado 18 de agosto.

Durante el diálogo con Marcial de la Cruz en Informamos y Opinamos, la mujer sostuvo que la radio que su esposo llevó consigo se habría malogrado. Y es que, a los dos meses de haber partido, intentó comunicarse con él a través de este medio pero no consiguió establecer contacto.

"Me aproxime el 5 de noviembre a la Capitanía de Pucusana a poner un protesto, por lo que ya no había noticias, no había nada. De ahí ya tuvo conocimiento Capitanía y ordenaron al Callao. Según ellos, han informado a todos los puertos. Ya ha pasado un mes y no me han llamado para dar reporte", declaró para nuestro medio.