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¡Incidente en Las Palmas! Fieles reportan problemas técnicos al inicio de la misa del papa León XIV

Fieles reportaron problemas con las pantallas y el sonido al inicio de la misa del papa León XIV, lo que motivó que algunos asistentes se retiraran de Las Palmas.

Misa del papa León XIV presenta fallas técnicas
Misa del papa León XIV presenta fallas técnicas (Composición Exitosa)

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/11/2026

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Durante el inicio de la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, algunos fieles manifestaron su malestar por problemas técnicos que comprendían falta de pantallas e inconvenientes con el sonido al inicio de la ceremonia.

Fieles reportan problemas técnicos al inicio de la misa del papa León XIV

Durante el inicio de la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, algunos fieles manifestaron su malestar por una serie de inconvenientes técnicos que dificultaban seguir la ceremonia religiosa. Entre los principales reclamos señalaron la falta de pantallas para observar al Santo Padre y los problemas con el sistema de sonido, que impedían escuchar adecuadamente el desarrollo del evento.

Esta situación generó incomodidad entre los asistentes, quienes esperaban poder seguir cada momento de la misa y escuchar el mensaje del pontífice durante su última actividad oficial en el Perú. Incluso, algunos ciudadanos expresaron su intención de retirarse del recinto ante las dificultades para observar al papa León XIV.

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