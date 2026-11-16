¡Incidente en Las Palmas! Fieles reportan problemas técnicos al inicio de la misa del papa León XIV

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el inicio de la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, algunos fieles manifestaron su malestar por problemas técnicos que comprendían falta de pantallas e inconvenientes con el sonido al inicio de la ceremonia.

Fieles reportan problemas técnicos al inicio de la misa del papa León XIV

Durante el inicio de la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, algunos fieles manifestaron su malestar por una serie de inconvenientes técnicos que dificultaban seguir la ceremonia religiosa. Entre los principales reclamos señalaron la falta de pantallas para observar al Santo Padre y los problemas con el sistema de sonido, que impedían escuchar adecuadamente el desarrollo del evento.

Esta situación generó incomodidad entre los asistentes, quienes esperaban poder seguir cada momento de la misa y escuchar el mensaje del pontífice durante su última actividad oficial en el Perú. Incluso, algunos ciudadanos expresaron su intención de retirarse del recinto ante las dificultades para observar al papa León XIV.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | La multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas registró algunos inconvenientes durante su desarrollo. Exitosa pudo constatar que algunas pantallas instaladas para que los fieles pudieran seguir la ceremonia permanecieron apagadas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

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